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Происхождение COVID-19: разведка США докопалась до правды

25 августа 2021, 06:45

В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для обнародования. Полный вариант доклада уже представили Байдену.

Коронавирус
Разведка США на днях назовет версии происхождения коронавируса / Reuters

Американская разведка представила президенту США Джо Байдену свой доклад о происхождении коронавируса. В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования.

Газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей американских властей отмечает, что в докладе, несмотря на обширный объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.

Эксперты так и не смогли прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем.

Ранее разведка США выяснила, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Откуда взялся коронавирус - о чем ранее писал Главред:

Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.

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Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.

Позже ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова также заявляла, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.

В апреле американские военные заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань.

В то же время СМИ писали, что COVID-19 возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом". Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами.

Была и конспирологическая версия происхождения коронавируса. Разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш заявлял, что COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.

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