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"Пусть не удивляются": у Лукашенко намерены "ударить" по ЕС в ответ на санкции

18 декабря 2020, 16:37
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Санкции ЕС против Беларуси – глупое и ущербное решение, которое приведет к негативным последствиям, заявили в МИД республики.

Евросоюз
В ЕС 17 декабря ввели новые санкции против правящего режима Лукашенко в Беларуси / Фото Reuters

Официальный Минск уже подготовил ряд серьезных мер против Евросоюза в ответ на новые европейские санкции. Запуск третьего пакета экономических ограничений против правящего режима Беларуси является глупым и недальновидным решением, которое приведет к последствиям.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, комментируя российскому изданию ТАСС введение новых санкций со стороны Брюсселя против действующих белорусских властей.

По его словам, ответные меры Минска могут быть достаточно эффективными и наверняка удивят представителей ЕС.

"Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - уточнил дипломат.Читайте такжеЛукашенко "наказал" Евросоюз и Канаду за санкции

Также он подверг критике решение Евросоюза об очередных санкциях против правящего в Беларуси режима и отметил, что такие действия не будут способствовать диалогу между Минском и Брюсселем.

"Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС. Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас", - сказал Глаз.

Также белорусский дипломат добавил, что власти окажут поддержку компаниям и физическим лицам, которые попали под новые европейские санкции.

"Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие", - подчеркнул глава МИД Беларуси Анатолий Глаз.Читайте также"Жив-здоров": Лукашенко смело отреагировал на санкции Евросоюза

Санкции ЕС против Беларуси

Евросоюз новости Беларуси санкции Евросоюза
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