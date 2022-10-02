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Путин отказывается от "обороны" Луганщины и стремится удержать Херсонщину с Запорожчиной – ISW

2 октября 2022, 07:36

Решение выйти с Лимана наверняка продиктовано командой лично Путина, считают в Институте изучения войны.

Путин, Луганск
Удержание оккупированной Луганской области у Путина не в приоритете - эксперты / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН, Генштаб ВСУ

Поражение войск России под Лиманом Донецкой области сигнализирует о том, что "оборона" оккупированной Луганщины не в приоритете главы страны-агрессора Владимира Путина. Вероятно, Москва, в первую очередь, будет стремиться удержать захваченные Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что источники в России и Украине указали на укрепление позиций российской оккупационной армии на Херсонщине и Запорожчине. Вражеское командование продолжает усиливаться именно там, несмотря на обвал фронта в Харьковской области (включая изюмскую группировку) и потерю Лимана в Донетчине.

По мнению экспертов, решение не усиливать линию фронта в районе Купянска и Лимана, практически наверняка принимал сам Путин, а не российское военное командование. Похоже, глава Кремля больше заинтересован в удержании оккупированных Херсонской и Запорожской областей, а не Луганщины.

"Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - считают специалисты.

Кроме того, как полагают в Институте изучения войны, критика военного командования РФ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина указывает, скорее всего, на подготовку кадровых изменению в министерстве обороны.

Эксперты считают, что войска России не способны действовать в боях даже в случае возможного применения ядерного оружия.

"Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников не дает функционировать в ядерной среде. Таким образом, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит их продвижение", - подчеркнули в ISW.

Силы обороны Украины в Лимане

В ВСУ 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска РФ в Лимане Донецкой области попали в окружение. Украинские военные освободили 5 населенных пунктов неподалеку с городом. На въезде в Лиман защитники установили флаг Украины.

Войска Украины взяли под свой контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали кадры растянувшейся на сотни метров автоколонны. В автомобилях ехали военные РФ, которые бежали из Лимана.

Позже представитель ВСУ Сергей Чреватый уточнили, что украинская армия уже в Лимане. Однако в городе еще идут бои. Министерство обороны РФ подтвердило бегство своих войск.

Смотрите видео ТСН – Зеленский заявил, что в Лимане уже подняли украинский флаг, но еще идут бои

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