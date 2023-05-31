"Путин соскочил с поводка": эксперт назвал, кто стоит за Пригожиным

На сегодня Евгений Пригожин стал достаточно самостоятельной фигурой, говорит Игорь Яковенко.

https://glavred.info/world/putin-soskochil-s-povodka-ekspert-nazval-kto-stoit-za-prigozhinym-10474444.html Ссылка скопирована

Эксперт объяснил, почему Евгений Пригожин стал приближенным к Владимиру Путину / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

За критикующим Минобороны РФ главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным могут стоять братья Ковальчуки – достаточно влиятельные фигуры в окружении диктатора Владимира Путина, заявил российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Мы знаем, кто изначально двигал Путина – сначала Собчак, потом Чубайс, следом за ними еще ряд лиц принимали участие в "спецоперации преемник". Однако со временем Путин соскочил с поводка и перестал быть зависимым. Спустя время Березовский умер явно не без помощи Путина, а Чубайс эмигрировал в Израиль", — напомнил он в интервью Главреду историю восхождения Путина.

"Путин с августа 1999 года, когда стал председателем российского правительства, окончательно стал вести самостоятельную игру", — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он также полагает, что теперь достаточно самостоятельной фигурой стал и Пригожин.

"Он сам способен определять цели, объекты для нападок и выбирать нужные средства для выполнения задач", — добавил Яковенко.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Ранее главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы "держат под контролем" водохранилище, трассу Часов Яр – Бахмут и заняли тактические высоты. Если украинские войска зайдут в село Берховка, начнется окружение оккупантов РФ в Бахмуте.

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет вывести боевиков своей ЧВК из Бахмута до начала украинского контрнаступления. Публично заявляя о куче проблем оккупантов на фронте он фактически готовит почву для ухода вагнеровцев.

Но при попытке Пригожина вывести вагнеровцев из Бахмута может разгореться вооруженная стычка боевиков его ЧВК с Росгвардией.

Больше новостей: