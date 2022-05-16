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Путин терпит поражение в битве за Украину и может пойти новой войной на Грузию – CNN

16 мая 2022, 22:35

Грузинский народ поддерживает Украину в отражении Киевом военной агрессии России.

Владимир Путин
Путин может снова напасть на Грузию, чтобы достичь хотя бы небольшой победы / Фото УНИАН

Российский президент Владимир Путин по причине неудач в войне РФ против Украины может начать новые военные действия в Грузии. В 2008 году Москва отступила, поскольку выполнила свои задачи и укрепилась в сепаратистских анлавах, созданных в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Грузины полагают, что сейчас Россия может перебросить свои войска на территорию их государства, чтобы достичь хотя бы малых побед.

В своей колонке на CNN ранее посетивший Тбилиси американский ученый Линкольн Митчелл пишет, что люди в Грузии решительно настроены против России и поддерживают Украину. Об этом свидетельствуют, в том числе, негативные надписи на зданиях про Путина и продажа сувенирной продукции с сине-желтыми цветами. Атмосфера напряженная, поскольку после войны грузинские власти не запретили россиянам въезд в страну, после чего она направились в Грузию.

Читайте также"Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную ОсетиюМестные жители говорят, что россияне едут не потому что не согласны с действиями режима Путина, а чтобы потратить в Грузии деньги. В ресторанах бывают конфликты, так как россияне произносят тосты за свои войска и готовы конфликтовать с грузинами.

По его словам, обеспокоены и политики. Есть предположения, что если бы России удалось захватить Украину, то следующей стала бы Грузия. Однако некоторые активисты и ученые считают, что после проигрышей в Украине российское государство опять-таки переключится на Грузию, чтобы достичь хотя бы малой победы.

"В политикуме ощущается беспокойство из-за вторжения РФ (в Украину). Один член парламента, связанный с правящей партией, сказал мне, что его опасения заключались в том, что если бы Путин одержал быструю победу в Украине, то следующей на очереди была бы Грузия. Но несколько ученых и активистов указали, что если Путин завязнет в Украине, ему понадобится где-то быстрая победа, и он может перекинуться на Грузию", - сказал Митчелл.

Такие опасения в беседе с ним подтвердила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обстановка в политикуме стала напряженной после начала войны России против Украины, проправительственные политики призывают избегать боевых действий. В оппозиции полагают, что власти слишком усердно пытаются умиротворить агрессора.

Читайте такжеПутин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISWЗурабишвили считает, что поддержка Западом Украины может стать уникальным шансом для Грузии, которая может получить такую поддержку, которой не было в 2008 году.

Позиция Грузии по санкциям против России

Грузия 25 февраля отказалась от поддержки санкций Запада против России в связи с военным вторжением российского государства в Украину. Руководитель правительства страны Иракли Гарибашвили тогда заявил, что ограничения могут негативно отразиться на грузинской экономике.

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях, поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению", - сказал Гарибашвили.

Однако 1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Тбилиси поддерживает все санкции против РФ из-за военного вторжения в Украину. По ее словам, грузинская экономика сталкивается с определенными издержками из-за своей позиции.

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Владимир Путин новости Грузии война России и Украины
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