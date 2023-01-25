glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путина поглотили исторические бредни: углядел "оккупационные войска" США в Германии

25 января 2023, 16:43
Руководитель напавшей на Украину России Владимир Путин разразился угрозой, дескать, "возвращения суверенитета Европе" и придумал новые басни о США.
Владимир Путин
Путин нашел "оккупантов США" в Германии, но не сказал, где они "находятся" / Скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин решил рассказать студентам МГУ свои новые исторические придумки. По его словам, на территории современной Германии, дескать, "находятся оккупационные американские войска", а Европе, мол, "суверенитет будет возвращен".

В ходе встречи со студентами Московского государственного университета в среду, 25 января, Путин решил, что именно она – удачный повод поделиться своими баснями, придуманными по мотивам исторических событий.

В частности, он начал отмазывать Советский Союз и сказал, что, мол, сейчас, на территории современной Германии, якобы "находятся американские оккупационные войска".

Какие конкретно, дескать, "оккупанты", что они "оккупировали" и где конкретно "находятся", Путину, похоже, навыдумывать не удалось.

"Самая крупная страна Европы, экономический гигант – это Федеративная Республика Германия. После Второй мировой войны Германия била разделена, как известно, на 4 сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса. А Соединенные Штаты нет.

Формально юридически на территории Федеративной Республики Германия находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть. Их там очень много", - рассказал российский диктатор.

Далее он сказал, что и немецкие политики ему "говорили" – мол, Германия после Второй мировой войны "никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством". В связи с этим он пригрозил, дескать, "возвращением суверенитета Европе".

"И это не я говорю. Это говорят видные – хочу это подчеркнуть, не российскоориентированные, а геманоориентированные – политики… так или иначе, но суверенитет будет возвращен Европе", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, Украина получит танки Leopard 2. Германия приняла решение не только поставить их Киеву, но и разрешить другим странам отправлять Leopard Украине. Кроме того, уже в скором времени немцы начнут учить украинских солдат управлять такими танками.

В Кремле с опасением отреагировали на решение ФРГ по танкам Leopard 2 для Украины. В директорской Путина пригрозили Берлину "последствиями". Дескать, такой шаг "оставит неизбежный след" на отношениях двух стран.

Смотрите видео ТСН - в ГУР назвали решающий период в войне России против Украины

Угроза наступления России:

новости США новости Германии Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:43

Путина поглотили исторические бредни: углядел "оккупационные войска" США в Германии

16:29

ВСУ остаются в Бахмуте: будут держать оборону и "цепляться" за каждый подвалВидео

16:10

Всегда излишне подозрительны и вспыльчивы: 5 имен мужчин, которые ревнивы до умопомрачения

16:00

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

15:56

Путин снова поменял цель войны с Украиной: теперь заговорил о "защите РФ"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:53

Весной Украину ждут танки Leopard 2, очень скоро начнется обучение солдат ВСУ – министр обороны ФРГВидео

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитикиВидео

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

Реклама
14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистомВидео

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендомВидео

13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

Реклама
12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:22

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:57

Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

11:50

Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковниковВидео

11:47

"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям ПутинаВидео

11:12

"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия УкраинеВидео

11:02

"Тот самый парень, когда нам было по 17 лет": Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием

10:57

"Нам дали больше оружия, чем мы просили": Свитан рассказал, когда ВСУ дойдут до Азовского моряВидео

10:55

Бои вспыхнут с новой силой: британский разведчик назвал три главных направленияВидео

10:37

"Не дай Бог, прорвется украинский самолет": есть 2 причины установки ПВО на крышах в Москве – политологВидео

10:33

Украине стоит бомбить дронами Кремль, чтобы "опускать" Россию - НебоженкоВидео

10:33

Отталкивают и надоедают: вредные привычки всех знаков зодиакаВидео

10:26

Пресняков вместо Меладзе: грузинскому артисту массово отменяют концертыВидео

10:20

"Вопиющая провокация": в РФ бьются в истерике из-за передачи танков Abrams УкраинеВидео

10:00

Разведка будет с дронами: Parimatch приобрел новую партию БПЛА "Небесная кара" для ВСУ

09:57

Принесет в дом прибыль и счастье: какого цвета должен быть коврик у входной двери

09:51

Четверых оккупантов "положили" одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУВидео

09:44

"РФ выведет войска и заявит, что Украина оккупировала ее территории": эксперт спрогнозировал шаги ПутинаВидео

09:36

"Я упала с самосвала, тормозила головой": Королёва с новой прической стала посмешищем в СетиВидео

Реклама
09:13

Суррогатная мать родила ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужаВидео

09:00

Кремль готовится к перевороту, генералы ищут себе оправдание: Виктор Небоженко - о ПВО в Москве

08:59

Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставкуВидео

08:55

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:52

"Доил" мать-старушку и "шел на Киев и Ригу": ВСУ зажмурили 53-летнего оккупанта

08:43

Текущие коррупционные скандалы очень полезнымнение

08:29

Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММАФотоВидео

08:27

Вылазка в тыл РФ: спецназ ГУР у Новой Каховки взорвал командный пункт вместе с оккупантамиФотоВидео

08:20

С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивыхФото

08:05

Нейтральная Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия в Украину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять