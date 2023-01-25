Путина поглотили исторические бредни: углядел "оккупационные войска" США в Германии

Руководитель напавшей на Украину России Владимир Путин разразился угрозой, дескать, "возвращения суверенитета Европе" и придумал новые басни о США.

Путин нашел "оккупантов США" в Германии, но не сказал, где они "находятся" / Скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин решил рассказать студентам МГУ свои новые исторические придумки. По его словам, на территории современной Германии, дескать, "находятся оккупационные американские войска", а Европе, мол, "суверенитет будет возвращен".

В ходе встречи со студентами Московского государственного университета в среду, 25 января, Путин решил, что именно она – удачный повод поделиться своими баснями, придуманными по мотивам исторических событий.

В частности, он начал отмазывать Советский Союз и сказал, что, мол, сейчас, на территории современной Германии, якобы "находятся американские оккупационные войска".

Какие конкретно, дескать, "оккупанты", что они "оккупировали" и где конкретно "находятся", Путину, похоже, навыдумывать не удалось.

"Самая крупная страна Европы, экономический гигант – это Федеративная Республика Германия. После Второй мировой войны Германия била разделена, как известно, на 4 сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса. А Соединенные Штаты нет.

Формально юридически на территории Федеративной Республики Германия находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть. Их там очень много", - рассказал российский диктатор.

Далее он сказал, что и немецкие политики ему "говорили" – мол, Германия после Второй мировой войны "никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством". В связи с этим он пригрозил, дескать, "возвращением суверенитета Европе".

"И это не я говорю. Это говорят видные – хочу это подчеркнуть, не российскоориентированные, а геманоориентированные – политики… так или иначе, но суверенитет будет возвращен Европе", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, Украина получит танки Leopard 2. Германия приняла решение не только поставить их Киеву, но и разрешить другим странам отправлять Leopard Украине. Кроме того, уже в скором времени немцы начнут учить украинских солдат управлять такими танками.

В Кремле с опасением отреагировали на решение ФРГ по танкам Leopard 2 для Украины. В директорской Путина пригрозили Берлину "последствиями". Дескать, такой шаг "оставит неизбежный след" на отношениях двух стран.

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