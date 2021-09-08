Пытался спасти оператора: в России во время учений погиб глава МЧС, бывший охранник Путина

Российский министр Зиничев погиб, прыгнув со скалы / РБК

В России в ходе межведомственных учений погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.

В сообщении ведомства говорится, что Зиничев погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека". Учения проходили 7 и 8 сентября при участии других стран.

Ряд пропагандистских росСМИ отмечает, что Зиничев якобы разбился о камень, когда нырнул в воду, чтобы спасти жизнь оператора. Как сообщает источник "РБК", съемки были для учебного фильма МЧС, оператор, которого пытался спасти глава МЧС РФ, тоже погиб.

Telegram-канал "На видео видно" опубликовал одни из последних кадров с погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

"Одни из последних кадров с погибшим главой МЧС Зиничевым. Снято менее суток назад на учениях в Красноярском крае", – говорится в подписи к видеоролику.

Ранее сообщалось, что на Кипре во время экскурсии с российской туристкой произошел курьезный эпизод. Пожилая женщина в составе экскурсионной группы зашла в церковь, в которой хранятся мощи Святого Лазаря. И внезапно решила залезть и отдохнуть в саркофаге. Вытаскивать ее пришлось другим туристам, которые стали свидетелями инцидента