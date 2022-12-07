Ранил копа из пулемета: задержанным дезертиром РФ оказался зек-наемник из ЧВК Вагнера

В Ростовской области задержали дезертира РФ, который накануне обстрелял полицейских в Новошахтинске, ранив одного из них.
Как сообщает Telegram-канал Baza, задержанным оказался наемник ЧВК Вагнера, он дезертировал с поля боя в Украине.
В материале подчеркивается, что задержанный — 38-летний наемник ЧВК Вагнера Павел Николин. Он отбывал срок в уфимской ИК-4 за кражу и разбой, когда его завербовали на войну в Украине. 24 ноября Николин воевать передумал и сбежал.
"Его искали около суток и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании Николин пытался оказать сопротивление", — утверждает канал.
Подробности нападения дезертира РФ на полицейских
Ранее сообщалось, что 7 декабря в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.
В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.
О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.
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