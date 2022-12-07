glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ранил копа из пулемета: задержанным дезертиром РФ оказался зек-наемник из ЧВК Вагнера

7 декабря 2022, 12:42
Наемник ЧВК Вагнера Павел Николин отбывал срок в уфимской ИК-4 за кражу и разбой.
Дезертир
В РФ задержали зека-дезертира / Baza

В Ростовской области задержали дезертира РФ, который накануне обстрелял полицейских в Новошахтинске, ранив одного из них.

Как сообщает Telegram-канал Baza, задержанным оказался наемник ЧВК Вагнера, он дезертировал с поля боя в Украине.

В материале подчеркивается, что задержанный — 38-летний наемник ЧВК Вагнера Павел Николин. Он отбывал срок в уфимской ИК-4 за кражу и разбой, когда его завербовали на войну в Украине. 24 ноября Николин воевать передумал и сбежал.

"Его искали около суток и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании Николин пытался оказать сопротивление", — утверждает канал.

Подробности нападения дезертира РФ на полицейских

Ранее сообщалось, что 7 декабря в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.

В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

Читайте еще:

Ростовская область дезертиры ЧВК Вагнер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:27

"Достанем до Сибири": в Украине не исключили новых ударов по целям в РФ - Financial Times

13:22

Гороскоп на завтра 8 декабря 2022: Рыбам – тайны, Овнам – проблемы, а Девам – любовь

13:09

РФ заказала в Иране сотни ракет и БПЛА для атак по Украине – западные СМИВидео

12:42

Ранил копа из пулемета: задержанным дезертиром РФ оказался зек-наемник из ЧВК ВагнераВидео

12:35

"Мы не мешаем Украине": в Пентагоне прокомментировали разработку ВСУ оружия дальнего действияВидео

Реклама
12:35

Елена Зеленская стала самой влиятельной женщиной мира 2022 по версии BBC - в списке еще 7 украинок

12:10

Пьяные разборки закончились бойней: оккупант РФ из автомата расстрелял сослуживцевВидео

12:10

"Готовится ожесточенная битва": астролог назвала 4 города, откуда нужно уехать в ближайшие дниВидео

12:10

Трибунал в Гааге начнется только после победы Украины, Путин до него не доживет - ЧорновилВидео

11:57

"Я не стал героем": Положинский рассказал, приходилось ли ему убивать врагов на фронтеВидео

11:54

Студенты всегда ждали его лекций: на фронте погиб преподаватель истории из Каменец-Подольского

11:45

Вернулся из Польши на войну и сбил 50 целей РФ: невероятная история украинского зенитчикаВидео

11:34

"Украинцы должны будут решить": в США объяснили слова Блинкена об освобождении захваченных РФ земельВидео

11:13

В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год: 800 млн пойдет на помощь Украине

10:55

В Минагрополитики спрогнозировали, как повлияют отключения света на цены на продуктыВидео

10:37

В Мелитополе пытались подорвать коллаборанта, который "крышевал" бизнес

10:00

Русские за неполный год в Украине потеряли больше людей, чем США во Вьетнаме за 10 лет – NewsweekВидео

09:45

Гороскоп Таро для Раков на 2023 год: в феврале - большая удача, в июне - исполнение желанийВидео

09:43

Орбакайте и Николаев публично поддержали Пугачеву, назвавшую россиян "тварями и лицемерами"Видео

09:40

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2022: Близнецам – травмы, Львам – деньги, а Рыбам – нервы

Реклама
09:15

"Опасность высокая": астролог спрогнозировала, когда ждать новых ударов врагов по энергосистемеВидео

09:10

Все переигралось: Арестович рассказал, зачем России масштабные ракетные обстрелы УкраиныВидео

09:05

Они нас уже боятся и будут бояться еще большемнение

09:00

Полнолуние 8 декабря 2022: Близнецам - популярность, Скорпионам - ссоры, Тельцам - помощьВидео

08:44

Позор России увидел весь мир: эксперт раскрыл детали взрывов на аэродромах в РФВидео

08:41

"Если ты - свинья": путинистка Цыганова "погнала" Лепса воевать на ДонбассВидео

08:14

Среди белорусских военных растет недовольство из-за попыток втянуть их в войну - ГенштабВидео

07:48

Защитники Украины "умножили на ноль" наемников из ЧВК "Вагнер"Видео

07:17

Кремль готовит вторую волну мобилизации – ISW

07:10

Как вернуть блеск золотым украшениям: 2 простых способа, о которых мало кто догадывается

06:39

"Зима - ключевой этап войны": Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

06:20

Путин рискует, активно используя двойниковмнение

06:00

День украинского платка: что нужно знать о празднике

05:00

"Это фейк": скандальный Орбан попытался оправдаться после блокирования помощи Украине от ЕСВидео

05:00

Поздравления с Новым 2023 годом: яркие открытки, теплые слова для детей и взрослыхФото

05:00

День Екатерины: теплые поздравления, открытки и картинки для прекрасной именинницы

04:25

Резкое потепление под +10º: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

03:57

"Банщик что-то воткнул пока парил": Волочкова с задранной ногой рассказала о своем испугеВидео

03:55

Между нами 34 года разницы: Лолита приоткрыла тайну личной жизни

03:24

Надежда Мейхер случайно обнажила татуировку на пикантном месте

Реклама
02:55

Чтобы окна зимой были идеально чистыми: самый простой способ убрать конденсат

02:10

Фортуна всегда на их стороне: топ-3 знака Зодиака с сильнейшим ангелом-хранителемВидео

01:35

"Мешок" можно будет завязать: эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут устроить врагам капкан в КрымуВидео

01:00

"Подойдем к Крыму": эксперт назвал территории, которые ВСУ освободят до конца года

00:51

Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечьВидео

00:05

"Может быть эскалация": разъяренный Путин может нанести удар после взрывов на аэродромах - CNNВидео

06 декабря, вторник
23:45

"Работает вражеская артиллерия": Жданов заявил о колоссальных потерях Украины под БахмутомВидео

23:40

"Бавовна" на аэродроме в Курске: черный дым было видно даже со спутникаВидео

23:25

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

23:18

Проживет даже с истеричкой: имена самых терпеливых мужчин, которые влюбляются до умопомраченияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять