Ранил копа из пулемета: задержанным дезертиром РФ оказался зек-наемник из ЧВК Вагнера

Наемник ЧВК Вагнера Павел Николин отбывал срок в уфимской ИК-4 за кражу и разбой.

В РФ задержали зека-дезертира / Baza

В Ростовской области задержали дезертира РФ, который накануне обстрелял полицейских в Новошахтинске, ранив одного из них.

Как сообщает Telegram-канал Baza, задержанным оказался наемник ЧВК Вагнера, он дезертировал с поля боя в Украине.

В материале подчеркивается, что задержанный — 38-летний наемник ЧВК Вагнера Павел Николин. Он отбывал срок в уфимской ИК-4 за кражу и разбой, когда его завербовали на войну в Украине. 24 ноября Николин воевать передумал и сбежал.

"Его искали около суток и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании Николин пытался оказать сопротивление", — утверждает канал.

Подробности нападения дезертира РФ на полицейских

Ранее сообщалось, что 7 декабря в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.

В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

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