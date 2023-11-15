Разборки Пекина с Вашингтоном: когда армия КНР будет готова ответить США – прогноз

Китай никогда не отказывался от Тайваня, уверен Виталий Кулик.

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Виталий Кулик спрогнозировал результаты переговоров лидеров Китая и США / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик спрогнозировал результаты предстоящей встречи лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Соединенные Штаты потребуют снижения военных приготовлений Китая против Тайваня, а также будут говорить о военной угрозе и выразят свое беспокойство этими приготовлениями.

"Китай в то же время будет говорить, что Соединенные Штаты поддерживают сепаратизм и отрицают формулу "одна страна – две системы". Китай никогда не отказывался от Тайваня. Мол, есть уровень помощи, давайте на нем остановимся", - не исключил эксперт.

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Вместе с тем он не исключает, уже к 2027 году китайская армия проведет основные модернизационные процессы и будет иметь достаточно военного потенциала, чтобы противостоять любому, кто впишется за Тайвань.

"Поэтому для Байдена важно снизить угрозу, хотя бы символически, а для Китая важно, чтобы американцы там не усиливались", - добавил Кулик.

Ранее сообщалось, что победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая. Политика Дональда Трампа в должности президента США, вероятно, будет направлена на углубление конкуренции с Китаем в сфере экономики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си. Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.

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