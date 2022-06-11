РФ придумала себе "новую G8" и размечталась о росте своей экономики/ Reuters

В России придумали себе "новую большую восьмерку", ссылаясь на разрыв экономических отношений с Соединенными Штатами и другими государствами.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram начал рассказывать, будто экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады, которые входят в нынешнюю "большую семерку", "трещит под нагрузкой санкций, введенных против России".

При этом, по его словам, разрыв экономических отношений с Вашингтоном и его союзниками создал условия, когда в мире начали появляться новые точки роста.

"Группа восьми стран, не участвующих в санкционных войнах, – Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция – по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу", – написал председатель Госдумы страны-агресора России.

Он отметил, якобы названные им страны "желают развивать диалог и взаимовыгодные отношения с Россией".

Напомним, Россию выгнали из "большой восьмерки" (G8) после незаконной аннексии ею Крыма в марте 2014 года.

Ранее сообщалось, что в глубинке Брянской области страны-агрессора России возникло крупное возгорание в одной из воинской части. По данным СМИ, возгорание произошло в воинской части в Халтурино в округе Клинцы Брянской области.

Напомним, депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис ответил на регистрацию в Государственной думе законопроекта об отмене постановления о признании независимости Литовской Республики. Он предложил в ответ на действия РФ отменить Поляновский договор 1634 года.

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