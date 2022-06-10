"Смоленск — это Литва": в Вильнюсе ответили на скандальную инициативу Госдумы РФ

В Сейме Литвы ответили РФ / lrs.lt

Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис ответил на регистрацию в Государственной думе России законопроекта об отмене постановления О признании независимости Литовской Республики.

В своем посте в Twitter он предложил в ответ на действия РФ отменить Поляновский договор 1634 года.

"Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству, — заявил Малдейкис. — Смоленск — это Литва!".

Отметим, что инициативу РФ также прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия. Не удивляюсь, что и в политике они ведут себя не по человеческим нормам", — сказал министр и призвал готовиться к защите от возможной российской агрессии.

Автором законопроекта, направленного на отмену постановления о независимости Литвы, стал депутат от Единой России Евгений Федоров. В пояснительной записке к документу указано, что Россия, дескать, может принять такое решение, поскольку после внесения поправок в Конституцию она признала себя правопреемником СССР.

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