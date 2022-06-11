В российской глубинке запылала военная часть с техникой врага: зрелищное видео

В российской глубинке запылала военная часть с техникой врага:/ Flickr / Lex Z / скриншот из видео

В глубинке России, страны-агрессора, Брянской области, возникло крупное возгорание в одной из военной части. Об этом сообщают местные СМИ,

На опубликованных в Сети видеороликах можно увидеть, что площадь возгорания достаточно большая.

Для тушения пожара, говорят местные, пришлось привлечь девять единиц пожарно-спасательной техники. По данным СМИ, возгорание произошло в военной части в Халтурино в округе Клинцы Брянской области.

Никаких данных о пострадавших во время пожара пока нет. Все детали уточняются. При этом в соцсетях россияне особо отмечают ‒ густой дым от пожара виден на многие километры.

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Напомним, ранее, в конце апреля, в российской глубинке, городе Тверь, внезапно возник пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, в котором ранее велась разработку ракет "Искандер" и систему ПВО "С-400 ".

По предварительным данным, погибли пять человек. Пожар возник в одном из кабинетов военного института ‒ ему был присвоен третий, повышенный уровень сложности.

До того, сообщалось о том, что в Хабаровском крае России произошел взрыв - на территории воинской части в поселке Тейсин Амурского района.

Далее - взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов на пороховом складе воинской части, после чего начался пожар. В результате взрыва погиб один человек, еще семь пострадали.

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