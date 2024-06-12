Rheinmetall в 2024 году запустит в Украине производство БМП Lynx - Handelsblatt

Немецкая оружейная корпорация Rheinmetall в рамках "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине договорилась с официальным Киевом о начале производства боевых машин пехоты модели Lynx. Об этом написали корреспонденты немецкого издания Handelsblatt.
"Мы изготовим первый Lynx уже в этом году", - заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Естественно, что и украинский чиновник, и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не уточнили ничего о месте расположения производства ‒ из-за вопросов безопасности.
Lynx ‒ собственная разработка корпорации Rheinmetall (и она впервые была представлена в 2016 году). Данная модель имеет модульную конструкцию и может быть оснащена различным вооружением.
Lynx обычно используют как боевую машину пехоты либо как зенитный танк с пушкой калибра от 30 до 35 миллиметров (он также может быть вооружен 120-миллиметровой танковой пушкой Leopard).
В декабре 2023 года Паппергер конкретно рассказывал о планах запустить производство бронетехники в Украине и говорил ‒ мол, первые 10 бронетранспортеров Lynx для Украины уже производятся в Германии и Венгрии в рамках совместного производства.
Что известно о Rheinmetall?
Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения и производством комплектующих для автомобилей, пишет Википедия.
Завод Rheinmetall в Украине
В марте 2024 года СМИ писали, что немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о строительстве танкового завода на украинской земле.
Издание Der Spiegel отмечало, что завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков Panther в год.
В мае стало известно, что Укроборонпром и Rheinmetall заключили контракт на создание в Украине танкового завода.
Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной еще в конце сентября.
Сообщалось, что предприятие будет базироваться в Киеве.
В октябре 2023 года АО "Украинская оборонная промышленность" и концерн Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие – ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность". Она должна помочь с местным производством оборудования, обслуживанием и ремонтом западного вооружения.
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