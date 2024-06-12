Rheinmetall в 2024 году запустит в Украине производство БМП Lynx - Handelsblatt

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на "Конференции по восстановлению Украины в Берлине" договорился с Украиной о начале производства БМП Lynx.

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Rheinmetall будет делать в Украине БМП Lynx - СМИ / коллаж Главред, фото УНИАН и "Википедия"

Немецкая оружейная корпорация Rheinmetall в рамках "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине договорилась с официальным Киевом о начале производства боевых машин пехоты модели Lynx. Об этом написали корреспонденты немецкого издания Handelsblatt.

"Мы изготовим первый Lynx уже в этом году", - заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Естественно, что и украинский чиновник, и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не уточнили ничего о месте расположения производства ‒ из-за вопросов безопасности.

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Lynx ‒ собственная разработка корпорации Rheinmetall (и она впервые была представлена в 2016 году). Данная модель имеет модульную конструкцию и может быть оснащена различным вооружением.

Lynx обычно используют как боевую машину пехоты либо как зенитный танк с пушкой калибра от 30 до 35 миллиметров (он также может быть вооружен 120-миллиметровой танковой пушкой Leopard).

В декабре 2023 года Паппергер конкретно рассказывал о планах запустить производство бронетехники в Украине и говорил ‒ мол, первые 10 бронетранспортеров Lynx для Украины уже производятся в Германии и Венгрии в рамках совместного производства.

Что известно о Rheinmetall? Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения и производством комплектующих для автомобилей, пишет Википедия.

Завод Rheinmetall в Украине

В марте 2024 года СМИ писали, что немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о строительстве танкового завода на украинской земле.

Издание Der Spiegel отмечало, что завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков Panther в год.

В мае стало известно, что Укроборонпром и Rheinmetall заключили контракт на создание в Украине танкового завода.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной еще в конце сентября.

Сообщалось, что предприятие будет базироваться в Киеве.

В октябре 2023 года АО "Украинская оборонная промышленность" и концерн Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие – ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность". Она должна помочь с местным производством оборудования, обслуживанием и ремонтом западного вооружения.

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