Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

Ruag AG подала экспортный запрос на перепродажу этих танков еще в апреле. Правительство Швейцарии его отклонило.

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Leopard 1 никак не дойдут до Украины / pixabay.com, bundeswehr.de

Немецкий концерн Rheinmetall, который обеспечивает ВСУ бронетехникой, пытался приобрести у частной швейцарской компании почти сотню Leopard 1 для Украины, однако правительство страны эту сделку заблокировало. Теперь же страна взялась расследовать инцидент.

Это следует из сообщения на сайте швейцарского правительства. В частности, указывается, что Швейцария уже обратилась к внешним аудиторам с требованием расследовать соглашение оружейников, потому что оно, по мнению политиков, нарушило бы "нейтральный" статус страны.

Ruag AG хотела продать неисправные танки немецкому концерну Rheinmetall для ремонта уже имеющихся в Украине Leopard. Также страна пересмотрит свои отношения с Ruag AG.

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Что известно о решении Швейцарии

Еще в апреле швейцарская Ruag AG подала экспортный запрос на перепродажу 96 неработающих танков Leopard 1 A5, которые тогда находились в Италии и нуждались в ремонте.

Однако правительство запрос "развернуло", ссылаясь на нарушение действующего "нейтрального" законодательства, запрещающего продажу военной техники воюющим странам.

В июне появилась информация о намерениях Нидерландов приобрести для Украины нескольких десятков Leopard 1.

Стоит заметить, что Швецарию уже критиковали из-за ее подхода к российско-украинской войне, в частности позиции по передаче Украине оружия. К примеру, страна отклоняла передачу Киеву боеприпасов в Gepard, критически важных для выживания украинской нации в условиях вооруженной агрессии России.

Германия одобрила предоставление Украине 178 танков Leopard 1 еще в феврале 2023 года. Первая партия такой военной помощи должна была прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть - в 2024 году.

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