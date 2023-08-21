Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

Немецкий концерн Rheinmetall, который обеспечивает ВСУ бронетехникой, пытался приобрести у частной швейцарской компании почти сотню Leopard 1 для Украины, однако правительство страны эту сделку заблокировало. Теперь же страна взялась расследовать инцидент.
Это следует из сообщения на сайте швейцарского правительства. В частности, указывается, что Швейцария уже обратилась к внешним аудиторам с требованием расследовать соглашение оружейников, потому что оно, по мнению политиков, нарушило бы "нейтральный" статус страны.
Ruag AG хотела продать неисправные танки немецкому концерну Rheinmetall для ремонта уже имеющихся в Украине Leopard. Также страна пересмотрит свои отношения с Ruag AG.
Что известно о решении Швейцарии
Еще в апреле швейцарская Ruag AG подала экспортный запрос на перепродажу 96 неработающих танков Leopard 1 A5, которые тогда находились в Италии и нуждались в ремонте.
Однако правительство запрос "развернуло", ссылаясь на нарушение действующего "нейтрального" законодательства, запрещающего продажу военной техники воюющим странам.
В июне появилась информация о намерениях Нидерландов приобрести для Украины нескольких десятков Leopard 1.
Стоит заметить, что Швецарию уже критиковали из-за ее подхода к российско-украинской войне, в частности позиции по передаче Украине оружия. К примеру, страна отклоняла передачу Киеву боеприпасов в Gepard, критически важных для выживания украинской нации в условиях вооруженной агрессии России.
Германия одобрила предоставление Украине 178 танков Leopard 1 еще в феврале 2023 года. Первая партия такой военной помощи должна была прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть - в 2024 году.
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