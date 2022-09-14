Россия отменяет переброску новых войск в Украину, все массово отказываются воевать – ГУР

Командование РФ сокращает сроки реабилитации военных в госпиталях и советует им вернуться на войну - разведка / Коллаж Reuters, Википедия

В России решили отказаться от отправки дополнительных подразделений оккупантов в Украину. Причиной тому стал массовый отказ военных принимать участие в боевых действиях. Их увольняют без сохранения льгот. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, в частях и соединениях, которые дислоцируются на территории РФ, решили отменить заранее запланированные отправки личного состава на войну с Украиной.

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Российские военные массово отказываются принимать участие в боях. Они пишут соответствующие рапорты.

"Военнослужащих, пишущих рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняют со службы без учета каких-либо льгот", - отметили в разведке.

Также подчеркивается, что в связи со сложившейся ситуацией в войсках РФ решили сократить сроки реабилитации военных после ранений и контузий. В госпиталях специально упрощают диагнозы, не проводят запланированных операций и предлагают вернуться на войну.

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательную операцию по освобождению оккупированных Россией районов Харьковской области.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что на ряде участков украинские военные вышли на границу с Россией. Оккупанты убегают – либо в глубину фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что военная операция Украины в Харьковской области проходит даже лучше, чем ожидали в Киеве.

По его словам, силы украинской обороны показали – войска РФ можно бить на поле боя. Впрочем, победу праздновать пока рано, ведь оккупанты могут провести ответные контратаки.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что войска Украины в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов. Наступление будет продолжаться до тех пор, пока украинские войска не освободят весь регион.

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