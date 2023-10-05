Россия "собралась" сорвать военную поддержку Украины: СМИ раскрыли планы Путина

Выборы президента США 2024 года – судьбоносный момент для директора страны-агрессора России Владимира Путин, пишут американские журналисты.

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Цель Путина в войне ― снизить поддержку Украины со стороны США - NYT / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия "собралась" провести ряд кампаний, направленных на снижение военной поддержки Украины со стороны Запада и попытается вмешаться в выборы президента США 2024 года, которые станут судьбоносными для главы Кремля Владимира Путина. В ближайшие месяцы Москва может усилить свои мероприятия по дезинформации.

В материале The New York Times говорится о том, что российский директор Путин будет пытаться остановить поддержку Украины со стороны США и Европы и использует для этого шпионские сети и новые технологии.

"Сейчас главная цель Путина в войне ― снизить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. И ради этого он готов к разнообразным действиям при поддержке российских спецслужб, в частности, к кампании по дезинформации, вмешательству в споры внутри американского общества и, безусловно, в последующие президентские выборы в США", - пишут журналисты. видео дня

Как Россия может вмешаться в выборы президента США-2024

Собеседники NYT придерживаются точки зрения, согласно которой выборы в США 2024 года фактически судьбоносны для Путина. Поэтому Кремль намерен приложить максимум усилий, чтобы их результаты были как можно более выгодными для Москвы. Нельзя исключать, что в такой ситуации россияне применят новые технологии, такие как искусственный интеллект.

Подчеркивается, что Россия, которая систематически совершает информационные операции и пытается дискредитировать США и НАТО, "скорее всего, будет наращивать усилия в ближайшие месяцы". Вопрос в том, каких масштабов может быть деятельность страны-оккупанта.

Пропаганда Трампа о войне России против Украины

45-й президент США Дональд Трамп, который может вновь стать кандидатом на пост американского главы государства на выборах в ноябре 2024 года, отличается пророссийской риторикой.

К примеру, в июле он говорил, что способен завершить войну в Украине за один день. По словам Трампа, он "хорошо знает" Зеленского и Путина, и, дескать, мог бы поспособствовать "договоренностям" Киева и Москвы.

Кроме того, Трамп нелепо "прогнозировал", что Путин якобы захватит всю Украину. При этом американский политик сказал, что Путину не стоило нападать на Украину.

Президент Владимир Зеленский полагает, что на самом деле Трамп никогда не поддержал бы Путина. По мнению гаранта, США продолжат военную поддержку Украины, даже если Трамп станет новым американским главой государства.

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