Россия вербует сирийских наемников для участия в городских боях в Украине - WSJ

Сколько именно сирийских наемников уже завербованы - неизвестно. Однако некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в войну против Украины.
Россия вербует для войны в Украине сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях города.
Сколько именно сирийских наемников уже завербованы - неизвестно. Однако некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в войну, которую развязала РФ по отношению к Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских чиновников.
Отмечается, что Россия предлагала добровольцам из Сирии от 200 до 300 долларов, чтобы поехать в Украину.
Эксперт WSJ, научный сотрудник Института изучения войны в Вашингтоне Дженнифер Кафарелла уточнила, что сирийские боевики провели почти десятилетие, сражаясь в городских условиях, в то время как российским силам, в основном призванным на военную службу, не хватает этого набора навыков.
Как сообщал Главред, Пентагон не фиксирует существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).
По данным Минобороны Украины, за 11 дней войны в Украины потери России составили более 11 тыс. человек личного состава и тысячи единиц техники.
Другие новости:
- Три тысячи американских ветеранов готовы воевать за Украину - СМИ
- На Николаевщине оккупанты ранили и ограбили журналиста из Швейцарии
- Anonymous взломала прокремлевские телеканалы и запустила кадры бомбежки Украины
- РФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - Пентагон
- Война в Украине: россияне ударили ракетой по Тузлам в Одесской области