Россия вербует сирийских наемников для участия в городских боях в Украине - WSJ

Россия предлагала добровольцам из Сирии от 200 до 300 долларов / Reuters

Россия вербует для войны в Украине сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях города.

Сколько именно сирийских наемников уже завербованы - неизвестно. Однако некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в войну, которую развязала РФ по отношению к Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских чиновников.

Отмечается, что Россия предлагала добровольцам из Сирии от 200 до 300 долларов, чтобы поехать в Украину.

Эксперт WSJ, научный сотрудник Института изучения войны в Вашингтоне Дженнифер Кафарелла уточнила, что сирийские боевики провели почти десятилетие, сражаясь в городских условиях, в то время как российским силам, в основном призванным на военную службу, не хватает этого набора навыков.

Как сообщал Главред, Пентагон не фиксирует существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).

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По данным Минобороны Украины, за 11 дней войны в Украины потери России составили более 11 тыс. человек личного состава и тысячи единиц техники.

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