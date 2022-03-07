РФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - Пентагон

Пентагон не видит военных успехов России / УНИАН, facebook.com/kommander.nord

Пентагон не фиксирует существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки.

64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее), передает BBC данные Пентагона.

По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%).

Также в Пентагоне отметили, что высадки морского десанта в районе Одессы пока нет и признаков, что таковая скоро начнется, тоже нет.

Читайте также"Углубляет и удваивает ставки": в США не видят признаков, что Путин готов закончить войну дипломатическиРоссийские ВКС по-прежнему не контролируют воздушное пространство над Украиной. Украинские боевые самолеты и вертолеты летают, ПВО действует. При этом обе стороны понесли потери в боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО.

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Пентагон не может подтвердить факты применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов. Не может подтвердить призыв резервистов в России. Не может подтвердить факт сброса российской авиацией 500-килограммовой бомбы на Чернигов.

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