ВСУ ликвидировали 2 офицера РФ

Уничтожены командиры морской пехоты и десантно-штурмовой бригады.
Украинские военные в ходе оборонной операции в городе Чугуев на Харьковщине нанесли большие потери оккупантам. Причем, как в технике, так и в личном составе.
В частности, уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.
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Автор: Ульяна Полищук