ВСУ ликвидировали 2 офицера РФ

В частности, уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.

Украинские военные в ходе оборонной операции в городе Чугуев на Харьковщине нанесли большие потери оккупантам. Причем, как в технике, так и в личном составе.

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