Освобожден Чугуев: оперативная информация от Генштаба

Горит техника РФ

В Генштабе ВСУ предоставили полную оперативную информацию за 6 марта. Отмечается, что противник продолжает наступательную операцию против Украины и сосредотачивает основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.

РФ пытается выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и создать сухопутный коридор с ВТО АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск.

Также в Генштабе утверждают, что группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.

В Полесском направлении враг пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к Киеву.

На северском направлении оккупант пытается обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности столицы.

Реклама

На Таврическом - российско-оккупационные войска силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев в Харьковской области.

Читайте такжеНа Николаевщине оккупанты ранили и ограбили журналиста из ШвейцарииНапомним, глава Николаевской военной администрации Виталий Ким показал кучи военной техники российских захватчиков, которую у них отобрали украинские защитники.

Читайте также: