Освобожден Чугуев: оперативная информация от Генштаба

Враг сосредотачивает основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.
В Генштабе ВСУ предоставили полную оперативную информацию за 6 марта. Отмечается, что противник продолжает наступательную операцию против Украины и сосредотачивает основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.
РФ пытается выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и создать сухопутный коридор с ВТО АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск.
Также в Генштабе утверждают, что группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.
В Полесском направлении враг пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к Киеву.
На северском направлении оккупант пытается обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточные окрестности столицы.
На Таврическом - российско-оккупационные войска силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожья.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев в Харьковской области.
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