В Праге улица Русская стала называться, как послание военному кораблю

В Праге активисты "переименовали" улицу Ruská (Русская) в знаменитое послание украинских пограничников русскому военному кораблю.

Как пишет чешское русскоязычное издание Vinegret, на чешском языке оно звучит как: "Ruská válečné lodi, jdi do prdele", а переводится как "Русский военный корабль, иди нах*й".

Навигационные таблички остались прежними. Активисты просто наклеили на все таблички наклейки, выполненные тем же цветом и шрифтом, что и оригинал.

Отмечается, что муниципальные власти пока никак не отреагировали на ситуацию. Вероятно, они не станут торопиться с удалением наклеек, как не торопятся возвращать прежний облик указателям с названием улицы Moskevská, которая находится в том же районе. Несколько дней назад неизвестные наклеили на них наклейки в форме флага Украины.

Напомним, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля.

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13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль.Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

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