На китайском ТВ показали подвиг защитников острова Змеиный

По внутренним китайским каналам начали показывать кадры войны в Украине / скриншот

На китайском телевидении показали кадры подвига украинских защитников с острова Змеиный, которые отказались сдаваться российским захватчикам и ответили им в рацию фразой, которая впоследствии стала фактически лозунгом сопротивления Украины оккупантам.

Трансляцию с телевидения Китая опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что китайцы начинают менять риторику. Из полного отрицания проблемы приходит сдержанное понимание того, что Путин развязал войну.

"По внутренним китайским каналам начали показывать кадры войны, в частности подвиг защитников Змеиного", – написал Геращенко.

Напомним, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля.

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13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль.Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

Напомним, Госпогранслужба сообщила, что по состоянию на 25 февраля контроль над Змеиным не вернули.

Однако есть и хорошая новость – украинские защитники, которых считали погибшими, живы. Героев с острова Змеиный оккупанты захватили в плен.

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