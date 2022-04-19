Российские моряки уже не хотят участвовать в войне - потери 126-й бригады составляют до 75%

Российские моряки уже не хотят участвовать в войне / kremlin.ru

ВСУ уничтожили 75% 126 отдельной бригады Черноморского флота РФ. Желающих воевать в Украине моряков все меньше.

По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%.

810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

"Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", — сообщили в Генштабе.

Читайте такжеНа Сумщине 300 россиян отказались воевать с Украиной: забрали 70 единиц техники и уехалиСтоит отметить, что наемники с Кавказа также отказываются идти на войну в Украину. Они начали понимать, что это не их война, и они не хотят умирать за Россию.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда российские солдаты отказываются выполнять преступные приказы командования. Ранее более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации".

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