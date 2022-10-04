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Рыба в обмен на "чмобика": на Сахалине "поддержали" семьи мобилизованных

4 октября 2022, 15:18

Власти Сахалина чуть ли не торжественно обещают, что в скором времени в семьях появится рыба.

Рыба, Сахалин
Семьям частично мобилизованных в России раздадут по 5-6 кг рыбы / Коллаж ua.depositphotos.com, YouTube

На Сахалине в России местные власти решили оказать "поддержку" семьям лиц, которых отправили воевать против Украины. Им принесут около 5-6 килограммов свежемороженой камбалы, минтая и кета. Чиновники гордятся, что теперь в сахалинских семьях появится рыба.

Как сообщает издание Иасах, глава регионального исполкома Единой России Михаил Шувалов заявил, что для "поддержки" семей выделили около 9 миллионов тонн свежезамороженной рыбы. Их раздадут семьям мобилизованных. На одного человека полагается 5-6 килограмм.

"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", - отметил Шувалов.

Чиновник подтвердил, что местные власти таким образом "поддерживают" семьи мобилизованных.

В Туве семьям мобилизованных раздают овец

В пресс-службе республики Тува 29 сентября сообщили о решении раздавать семьям лиц, которых отправили на войну против Украины, по одной овце.

Жители Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов в общем получат 91 овцу.

Кроме того, в Бай-Тайгинском районе семьям "частично" мобилизованных раздали картофель. Также распределяют капусту и муку.

Путин объявил мобилизацию в России

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 сентября объявил мобилизацию на территории России. Сначала он говорил, что призывать на войну против Украины будут лиц, которые находятся в запасе или проходили срочную службу в рядах российских войск. Однако на самом деле призывают всех подряд.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что план Кремля, мол, мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий. Впрочем, по данным оппозиционных СМИ, планируют призвать около 1 200 000 человек.

Специалисты Института изучения войны отметили, что России вряд ли удастся сформировать эффективные боевые подразделения благодаря мобилизации. В ряды войск оккупантов забирают лиц с серьезными заболеваниями и правом на получение отсрочки. Реальная ситуация не соответствует тому, что ранее декларировал Кремль.

Смотрите видео ТСН - как проходит мобилизация в России

Другие новости:

Сахалин частичная мобилизация война России и Украины
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