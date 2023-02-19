"Самый подлый поступок": в РФ в истерике выдвинули нелепое обвинение Зеленскому

Вячеслав Володин распространил откровенную ложь о том, что в Украине якобы "запретили говорить на русском языке".

Вячеслав Володин / Knews.kg

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о том, что в Украине якобы готовят "самый подлый поступок".

Таким образом он прокомментировал рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них ввести три новых праздника.

При этом он распространил откровенную дезинформацию о том, что в Украине якобы "запретили говорить на русском языке, снесли памятники освободителям страны от фашистов, раскололи РПЦ".

видео дня

Спикер Госдумы также уверен, что в Украине якобы "уничтожают родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, — она, как и вера, у нас общая".

"Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы.

Сегодня собираются отменить День победы — 9 Мая. Самый подлый поступок.

Память о победе объединяет народ наших стран. Это не даёт покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским.

Много преступлений им совершено, но отмена Дня победы – самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма", — добавил Володин.

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

Читайте еще: