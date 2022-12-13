Секретная миссия в Украине: британские морпехи проводили "незаметные операции" - The Times

350 морпехов и 45 коммандос были отправлены в Украину в начале года, когда стало ясно, что российские войска собираются для вторжения.

Британских морпехов перебрасывали в Украину / Facebook/royalnavy

Военнослужащие из Королевской морской пехоты Великобритании принимали участие в секретных операциях в Украине.

Об этом рассказал британский генерал-лейтенант Роберт Магован. Такую информацию публикует влиятельное издание The Times.

В материале уточняется, что британский военачальник написал статью для специализированного журнала морской пехоты Globe and Laurel, в которой рассказал, что британские коммандос поддерживали "незаметные операции" в "чрезвычайно чувствительной обстановке".

Как уточнил Магован, эти миссии были сопряжены с "высоким уровнем политического и военного риска".

По его словам, 350 морских пехотинцев и 45 коммандос были отправлены для сопровождения дипломатов из британского посольства в начале года, когда стало ясно, что российские войска собираются для вторжения.

Ранее сообщалось о том, что план наступления ВСУ под Балаклеей на Харьковщине совместно разработали силами Украины, США и Великобритании на одной из военных баз в Европе.

При этом "американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев". Об этом идет речь в материале американского издания The New Yorker.

Отмечается, что изначальной идеей было наступление широким фронтом на Херсон. Однако командно-штабные учения показали, что это дорого обойдется украинской технике и живой силе.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили о том, что Россия по-прежнему стремится захватить четыре украинские области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

"Российские военные планировщики, вероятно, по-прежнему стремятся отдать приоритет продвижению вглубь Донецкой области", – констатируют в британской разведке.

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