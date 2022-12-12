РФ хочет захватить 4 области Украины: в британской разведке назвали приоритетное направление

В британской разведке считают, что РФ в ближайшее время вряд ли сможет добиться своих целей.

В британской разведке раскрыли цели оккупантов РФ / Telegram, Радио Свобода

Россия, вероятно, по-прежнему стремится захватить четыре украинские области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

К такому выводу пришли аналитики британской военной разведки, говорится в Twitter Минобороны Великобритании.

"Российские военные планировщики, вероятно, по-прежнему стремятся отдать приоритет продвижению вглубь Донецкой области", – констатируют в британской разведке.

При этом напоминается, что спикер главы Кремля Дмитрий Песков сформулировал основные цели РФ: она стремится захватить восточные и южные области Украины.

"Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что РФ в ближайшее время вряд ли сможет добиться своих целей.

"Однако в настоящее время стратегия России вряд ли достигнет поставленных целей: крайне маловероятно, что российские вооруженные силы в настоящее время способны создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы", - добавили в британской разведке.

/ @DefenceHQ

Напомним, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила о том, что Владимир Путин был удивлен тем, насколько быстро проигрывает его армия в войне против Украины. Поэтому он может сократить свои краткосрочные военные цели в этой войне. Об изменении долгосрочных целей пока речь не идет.

"Возможно, Путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", – сказала Хейнс.

Ранее сообщалось, что вероятно общий темп военных операций на востоке Украины возрастет в ближайшие недели. Это будет связано с изменениями погодных условий. Из-за похолодания и замерзания земли возникнут обстоятельства, благоприятные для наступления. Об этом рассказали аналитики американского института изучения войны (ISW).

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