УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Шанс убить Путина: в Кремле отреагировали на резонансное заявление Зеленского

Алексей Тесля
21 ноября 2023, 14:42
На Владимира Путина уже якобы много раз покушались словесно, говорит Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский, Путин
В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского насчет Владимира Путина / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, скриншот

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского в ответ на вопрос о том, готова ли Украина ликвидировать при случае Владимира Путина.

По его словам, на Путина уже якобы много раз покушались словесно из Украины. Об этом идет речь в сообщении пропагандистов из ТАСС.

"Покушались словесно на Путина много раз из Украины. На самых разных уровнях. Мы прекрасно осознаем это. И ничего у них (Украины - ред.) не получится", - сказал Песков.

видео дня

Рупор Кремля также в очередной раз повторил российскую мантру о том, что дескать РФ достигнет своих целей в развязанной войне против Украины.

Резонансное заявление Зеленского

Напомним, Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны.

На вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил: "Это война − и Украина имеет все права защищать свою землю".

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь. Президент Украины Владимир Зеленский пережил как минимум пят попыток покушения на его жизнь.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, что кремлевское руководство подготовило план отстранения его от должности. По его словам, в Москве придумали план дестабилизации в Украине под условным названием "Майдан-3", а реализовать его хотят до конца 2023 года. Такое заявление глава государства сделал в интервью таблоиду The Sun.

Читайте еще:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
Реклама

Главное за день

Подкуп в биткоинах: нардеп из антикоррупционного комитета погорел на взятке

Подкуп в биткоинах: нардеп из антикоррупционного комитета погорел на взятке

13:47 Украина
Оккупанты ударили по больнице на Донетчине, есть погибшие и много раненых: детали

Оккупанты ударили по больнице на Донетчине, есть погибшие и много раненых: детали

13:02 Украина
РФ готовит массированные ракетные удары: в британской разведке назвали сроки

РФ готовит массированные ракетные удары: в британской разведке назвали сроки

12:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:51

Церковный праздник 22 ноября: что нельзя делать на святого апостола Филимона

14:42

Шанс убить Путина: в Кремле отреагировали на резонансное заявление Зеленского

14:37

В Украину идет настоящая зима: будет снег и морозы до -17°

14:28

День достоинства и свободы: София Ротару не смогла сдержать эмоции в праздник

14:18

ВСУ "прижмут" оккупантов: эксперт сказал, что нам дает прорыв на левобережье Херсонщины

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
14:14

"Мы их в этом оставляем": президент Чехии раскритиковал помощь Запада для контрнаступления ВСУ

14:08

"Похож на голову свиньи": "красавица" Симоньян "оценила" украинку на Мисс Вселенная

13:47

Подкуп в биткоинах: нардеп из антикоррупционного комитета погорел на взятке

13:45

Лунный календарь 22 ноября 2023: у карьеристов один из самых удачных дней

Реклама
13:39

Волочкова продолжает "усыхать": балерина показала фото в купальнике

13:30

Что будет если не есть, а просто пить воду: фитнес-тренер развеял миф

13:28

Стало известно, кого Повалий считала своей конкуренткой в Украине: Лихута ставил ультиматум

13:08

"Вызывайте пожарных": Алина Гросу посветила сочными формами в шубе и белье

13:02

Оккупанты ударили по больнице на Донетчине, есть погибшие и много раненых: деталиФото

13:01

Ксении Мишиной приписывают роман с известным шоуменом

12:47

"Вокруг все горело": Виталий Козловский поделился шокирующей историей с фронта

12:45

РФ готовит массированные ракетные удары: в британской разведке назвали сроки

12:42

Простоят не одну неделю: что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли

12:30

Что делать, если плохое предчувствие: простые способы справиться с такой проблемой

12:22

Гороскоп на завтра 22 ноября 2023: Льву - разочарование, Деве - ссоры с окрущающими

Реклама
12:15

Повились хорошие новости о здоровье сильно больной Селин Дион

12:02

Зеленский - о Залужном: при всем уважении, поход в политику не обсуждается

11:55

Без парика и фотошопа: фанатка показала настоящее лицо Пугачевой

11:48

Кожаный диван как новый: несложный способ ухода, о котором вы не знали

11:47

Уничтожено и ранено более 100 россиян: на Херсонщине накрыли позиции морпехов РФ

11:28

Размышление о достоинстве и смертимнение

11:09

Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь

11:08

После трагедий на концерте: Тейлор Свифт стала задыхаться на сценеВидео

10:48

Тянет, как магнитом: эксперт назвал причину, по которой мыши лезут в дома

10:48

Страны Европы могут присоединиться к "оси зла", если иначе не отнестись к РФ - Данилов

10:42

Минобороны выявило убытки в воинской части Черниговщины на 40 млн гривен

10:39

"Первое контрнаступление": Зеленский сделал мощное обращение в день ЕвромайданаВидео

10:23

Вы забудете дорогу в пекарню после этого десерта слоек с яблоками, быстрый рецепт

10:16

"Засранец мирового класса": сын Анджелины Джоли и Брэда Питта "поздравил" отца

10:03

Денежная помощь переселенцам: кого в 2024 году лишат выплат

09:50

Кремль подготовил план свержения власти в Украине: Зеленский назвал сроки

09:46

Почему мы никак не можем одержать победу?..мнение

09:34

"Люди становятся чудовищами": известный режиссер распек Киркорова и других русских звезд

09:18

Министр обороны Германии прибыл в Киев: какая цель визита

09:17

Хоть натуральная кожа, хоть исскуственная: как убрать заломы на кроссовках

Реклама
08:53

В Украине ночью прогремели взрывы: РФ нанесла новый удар ракетами и дронами

08:43

"Это война, и Украина имеет все права": Зеленский ответил, ликвидирует ли Украина Путина

08:27

Зеленский определил условие возвращения украинцев из заграницы

08:15

Украинцы могут получить к пенсии почти 1000 грн надбавки: кому рассчитывать

07:58

ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед на двух направлениях

07:07

Военный эксперт спрогнозировал, куда направят 800 ракет россияне

06:31

Критическая часть войнымнение

06:15

Украина оказалась в центре рисков Третьей мировой войны - Зеленский

05:28

Никакого прорыва пока нет: эксперт озвучил реалистичный прогноз по боям на юге

04:30

5 способов, как убрать запах с обуви: идеальный результат с подручными средствами

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять