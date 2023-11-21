Шанс убить Путина: в Кремле отреагировали на резонансное заявление Зеленского

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского в ответ на вопрос о том, готова ли Украина ликвидировать при случае Владимира Путина.
По его словам, на Путина уже якобы много раз покушались словесно из Украины. Об этом идет речь в сообщении пропагандистов из ТАСС.
"Покушались словесно на Путина много раз из Украины. На самых разных уровнях. Мы прекрасно осознаем это. И ничего у них (Украины - ред.) не получится", - сказал Песков.
Рупор Кремля также в очередной раз повторил российскую мантру о том, что дескать РФ достигнет своих целей в развязанной войне против Украины.
Резонансное заявление Зеленского
Напомним, Зеленский в интервью The Sun заявил, что Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны.
На вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский ответил: "Это война − и Украина имеет все права защищать свою землю".
Ранее сообщалось о том, что Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь. Президент Украины Владимир Зеленский пережил как минимум пят попыток покушения на его жизнь.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, что кремлевское руководство подготовило план отстранения его от должности. По его словам, в Москве придумали план дестабилизации в Украине под условным названием "Майдан-3", а реализовать его хотят до конца 2023 года. Такое заявление глава государства сделал в интервью таблоиду The Sun.
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