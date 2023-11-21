"Это война, и Украина имеет все права": Зеленский ответил, ликвидирует ли Украина Путина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, воспользуется ли Украина шансом ликвидировать диктатора Владимира Путина.

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Зеленский сказала, воспользуется ли Украина шансом физически ликвидировать диктатора Владимира Путина / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Президент нашей страны Владимир Зеленский, заявил, что Украина имеет все права защищать свою землю. Таким образом он ответил на вопрос журналистов британского таблоида The Sun о том, воспользуется ли Украина шансом физически ликвидировать диктатора Владимира Путина, если представится такая возможность.

"Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю", ‒ сказал Зеленский.

По словам президента Украины, он не может обсуждать с журналистами "какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-то спецподразделений".

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"Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", — сказал он.

Ситуация с возможными двойниками Путина

Ранее была раскрыта информация об использовании двойников Путина. Вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора, уверен Андрей Юсов.

Ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.

Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.

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