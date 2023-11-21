"Это война, и Украина имеет все права": Зеленский ответил, ликвидирует ли Украина Путина

Президент нашей страны Владимир Зеленский, заявил, что Украина имеет все права защищать свою землю. Таким образом он ответил на вопрос журналистов британского таблоида The Sun о том, воспользуется ли Украина шансом физически ликвидировать диктатора Владимира Путина, если представится такая возможность.
"Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю", ‒ сказал Зеленский.
По словам президента Украины, он не может обсуждать с журналистами "какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-то спецподразделений".
"Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", — сказал он.
Ситуация с возможными двойниками Путина
Ранее была раскрыта информация об использовании двойников Путина. Вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора, уверен Андрей Юсов.
Ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.
Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.
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