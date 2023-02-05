Шольц заявил о "консенсусе" с Украиной: западное оружие не будет использовано для ударов по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что союзники передают Украине боевые танки, чтобы она могла защищаться. Такой подход предотвращает эскалацию войны.

Шольц рассказал о договоренности с Зеленским относительно западного оружия / Фото president.gov.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что существует консенсус с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу использования оружия, предоставленного Украине Западом. По его словам, это вооружение не будет использовано для атак по территории Российской Федерации. Об этом Шольц заявил в интервью изданию Bild.

Также немецкий чиновник прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина о том, что "немецкие танки снова" будут представлять угрозу России.

"Его слова являются частью серии абсурдных исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину. Но эта война не может быть оправдана ничем. Россия ведет беспощадную войну против Украины", – отметил Шольц.

По словам канцлера, Германия вместе с союзниками передает Украине боевые танки, чтобы она могла защищаться.

"Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно согласовывая ее с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой совместный подход предотвращает эскалацию войны", - сказал Шольц.

Танки Leopard для ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц после долгих колебаний 25 января объявил, что немецкое правительство приняло положительное решение по танкам Leopard 2 для Украины. Берлин и сам поставит Киеву танки, и разрешит другим странам передать боевые машины украинскому государству.

Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Украине передадут танки Leopard 2 ориентировочно через 3 месяца. Немецкое государство отправит Киеву два батальона танков. Первая партия будет включать 14 единиц Leopard 2A6. Машины должны подготовить в быстром темпе для последующей передачи Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как заявлял посол Украины во Франции Вадим Омельченко, западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран.

2 января стало известно, что Канада отправила для ВСУ первый немецкий танк Leopard 2. Он уже вылетел в Украину.

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