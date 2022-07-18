Силы ВСУ и войск РФ сравнялись, никто не собирается проигрывать – бывший глава разведки Финляндии

ВСУ наносят удары по военным складам РФ в Украине, это может отразиться на способности оккупантов идти в наступление в с июля по август - Товери / Коллаж УНИАН, Reuters

Полномасштабная война России и Украины может затянуться надолго. Теперь идет третья фаза войны, силы ВСУ и российских оккупационных войск практически сравнялись. Ни одна из сторон не может обеспечить быстрого военного решения. У врага большое преимущество в артиллерии, однако украинские войска уничтожают склады с боеприпасами в тылу оккупантов, что может усложнить их наступление. Политического решения вряд ли удастся достичь при нынешнем руководстве в Кремле. Об этом заявил бывший руководитель отдела разведки Сил обороны Финляндии Пекка Товери.

Как сообщает Yle, согласно его точке зрения, на первом этапе, когда началась большая война, Россия шла в атаку на широком фронте и пыталась оккупировать крупные города. Но масштабное наступление обернулось провалом, россияне понесли тяжелые потери и вынуждены были отступить.

Читайте такжеМощные HIMARS уничтожают войска РФ в Украине: Шойгу "объявил охоту" на артиллерию ВСУДалее, на следующем этапе, войска захватчиков решили сосредоточиться на меньшей территории. Москва заявила о планах по взятию под контроль всех районов Донецкой и Луганской области, а также южных регионов Украины.

Теперь, по мнению Товери, идет третья фаза войны, когда Киев и Москва почти сравнялись в силах и военной технике. Проигрывать не собирается ни одна из сторон.

"Что касается этих перспектив стороны достаточно равны, ни у одной из них нет возможности для быстрого военного решения", - полагает разведчик.

По его словам, преимущество в артиллерии остается на стороне России, однако Украина, которая получила оружие от Запада, наносит сокрушительные удары по складам с боеприпасами оккупантов в их тылу. В период с июля по август можно будет увидеть, как такая ситуация повлияет на способность россиян наступать.

Также Пекка Товери подчеркнул, что он не верит в возможность подписания мирного соглашения. По крайней мере, до тех пор, пока в Кремле заседает действующий правящий режим.

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Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее рассказал о том, что армия Украины регулярно устраивает "сюрпризы" российским оккупантам благодаря РСЗО HIMARS. Военная техника бьет точно по указанным целям и показывает высокий уровень эффективности.

Советник главы ОП Алексей Арестович отмечал, что ВСУ наносят удары по вражеским военным объектам и в оккупированных районах Херсонщины. По мнению Арестовича, в Херсонской области около 12-15 тысяч российских войск, они будут сдаваться в плен еще до того, как украинская армия перейдет в контрнаступление.

В Министерстве обороны США сделали заявление о том, что ракетные системы HIMARS оказывают серьезное влияние на ситуацию на войне РФ против Украины. В Пентагоне сказали, что у Киева уже 8 таких установок, привезут еще 4. Всего у ВСУ будет 12 таких РСЗО.

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