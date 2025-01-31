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Скандальный Джорджеску "наехал" на Зеленского и сделал выпад в адрес Украины

Алексей Тесля
31 января 2025, 14:48
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Келин Джорджеску прокомментировал реакцию украинского МИДа.
Джорджеску
Келин Джорджеску сделал выпад в адрес Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Facebook/calingeorgescuro, president.gov.ua

Важно:

  • Джорджеску заявил о якобы существовании "проблем" с президентом Украины
  • Румынский политик прокомментировал реакцию украинского МИД

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил о якобы существовании "проблемы с поведением" президента Украины, назвав его "полудиктатором".

По его словам, Зеленский ставит собственные интересы и интересы политической элиты выше национальных интересов Украины, сообщает Digi24.

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"Я со всей эмпатией и уважением отношусь к украинскому народу. Мы открыли наши границы и двери наших домов для наших соседей. Однако у меня есть проблема с коррупцией и фальшивым отношением политиков, в том числе и в Киеве", - сказал румынский политик.

По его словам, якобы Зеленский, как и президент Румынии Клаус Йоханнис, не допускает свободных выборов.

"Неужели они не боятся? Сколько раз господин Зеленский просил о диалоге, прежде чем просить оружие? Ни разу", - отметил он.

Пророссийский популист также прокомментировал заявление об Украине, которую он назвал "вымышленным государством". По его словам, то, что Украина существует как государство, является историческим фактом, созданным по воле великих держав, и не следует воспринимать это как клевету.

"Даже Германия переосмыслила себя в 1989 году с падением стены, поэтому это заявление следует рассматривать не как оскорбление, а как историческую правду, которую нужно учитывать. Что бы ни решили великие державы, они все еще имеют право решать", - отметил он.

По словам Джорджеску, реакция украинского МИД лишь подтверждает значение этих заявлений для национальных чувств украинцев.

"Что касается упоминаний о румынских территориях в Украине, я рад видеть бурную реакцию украинского МИДа, потому что это означает, что дипломаты в Киеве также почувствовали, как звучит заявление, создающее национальное разочарование. Это то же самое, что чувствуют десятки тысяч румын в Украине, учителя, семьи и все вместе, когда видят, что они тоже не получают большого уважения к языку и истории румынского народа, народа, который открыл свои объятия и сердца волнам украинских беженцев", - добавил он.

Напомним, румынский политик заявил о планах захватить Буковину. Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством".

Ранее один из лидеров партии "Альянс за объединение румын" Клаудиу Тырзиу внезапно выразил желание аннексировать украинские территории и добиться "оттепели в отношениях с РФ". Он решил, что у Украины нужно забрать Буковину, Закарпатье и Одесскую область.

Как сообщал Главред, ранее Диана Шошоаке подала "проект закона", в котором она призывает разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной и аннексировать Северную Буковину, Марамуреш и остров Змеиный. Киев инициирует санкции против политического деятеля.

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Кто такой Келин Джорджеску

Кэлин Джорджеску (рум. Călin Georgescu) — румынский политический и государственный деятель.

Родился 26 марта 1962 года в Бухаресте. Окончил Бухарестский университет сельскохозяйственных наук и ветеринарии. В 1999 году получил докторскую степень в области почвоведения, пишет Википедия.

В 1990-х годах работал в министерстве окружающей среды и министерстве иностранных дел Румынии.

Кандидатуру Джорджеску трижды предлагали назначить на пост премьер-министра - в 2011, 2012 и 2016 годах.

На президентских выборах 2024 года выдвинулся на пост главы государства как независимый кандидат. Одержал победу в первом туре и вышел во второй, запланированный на 8 декабря, вместе с Еленой Ласкони. 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура, заявив, что необходимо обеспечить "правильность избирательного процесса" из-за информации о нелегальном финансировании агитационной кампании Кэлина Джорджеску и вероятного вмешательства со стороны Российской Федерации.

Джорджеску называл президента России Путина "человеком, который любит свою страну" и заявлял, что Румыния должна следовать "русской мудрости", назвав Украину "выдуманным государством", отрицая при этом свою "пророссийскую" позицию.

Джорджеску является сторонником ряда теорий заговора. Он не верит в существование COVID-19 и полёт НАСА на Луну. Также он утверждал, что людей чипируют через газированные напитки и отрицает изменение климата.

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