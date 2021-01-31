СМИ узнали о серьезном ударе по Трампу перед импичментом

Трамп остался без ведущих адвокатов за 10 дней до импичмента - CNN / Reuters

Американский политик, 45-й президент США Дональд Трамп не нашел компромисса со своей юридической командой по вопросу выстраивания линии защиты в процессе по импичменту. Он настаивал, чтобы адвокаты отталкивались от фальсификаций в избирательном процессе, тогда как юристы с этим не согласились. В результате ведущие специалисты в области юриспруденции прекратили работу на Трампа за 10 дней до начала рассмотрения процедуры в Сенате.

Как сообщает CNN, команду бывшего главы государства покинули главные адвокаты – Бутч Бауэрс, работавший в Минюсте при президентстве Буша, бывший федеральный прокурор Дебора Барбери из Южной Каролины. Помощники адвокатов из этого штат – Джонни Гассер и Грег Харрис – также вышли из процесса. Кроме того, над делом по импичменту больше не работает и Джош Ховард, который участвовал в расследовании скандалов при участии Билла Клинтона и Моники Левински.

По информации журналистов, адвокаты вышли из процесса из-за того, что Трамп предлагал линию защиты, согласно которой на выборах президента США были фальсификации. Юристы намеревались акцентировать внимание на том, что импичмент объявлен после завершения президентской каденции Трампа. Политик принял решение не соглашаться с такими доводами.

Импичмент Дональду Трампу