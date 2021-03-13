СМИ узнали о требованиях ЕС по открытию границ для иностранцев

Туристические страны предлагают упростить въезд в ЕС при соблюдении ряда требований.
Ряд стран Евросоюза призывают ослабить правила въезда на территорию государств наднационального образования для граждан стран, которые не входят в ЕС. Инициаторами такого предложения стали государства, в экономике которых важную роль играет туристический сектор, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, государства выступают с предложением о том, что туристам из третьих стран нужно разрешить въезд и право свободного передвижения по территории ЕС в случае прохождения вакцинации от COVID-19, негативного теста на коронавирус или справки о том, что человек уже перенес коронавирусную инфекцию.
Требования для свободного въезда в страны ЕС
- Наличие прививки от коронавируса
- Негативный тест на COVID-19
- Справка о том, что человек переболел коронавирусом
Читайте такжеНазвано три сценария открытия границ ЕС для УкраиныЖурналисты указывают, что данная инициатива похожа на внедрение "паспортов вакцинации", которые предложили для смягчения передвижения по странам Евросоюза. Этот вопрос лидеры ЕС могут обсудить уже в конце марта.
Путешествия в страны Евросоюза
- В ЕС 26 февраля решили оставить закрытыми границы своих государств для туристических и нецелевых поездок. Причиной является сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Европе.
- Лидеры стран ЕС договорились о создании так называемых "ковид-паспортов". Уже к лету могут быть введены требования по документам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса лиц, отправляющихся в страны Евросоюза.
- 12 марта стало известно, что Евросоюз будет признавать только те паспорта вакцинации, в которых будет указан прививка вакциной, признанной в Европе. Если страны ЕС вакцинируют своих граждан другими препаратами, то у таких лиц могут возникнуть проблемы со свободным передвижением по европейским государствам.