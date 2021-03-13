СМИ узнали о требованиях ЕС по открытию границ для иностранцев

Страны ЕС предлагают открыть границы для иностранцев, которые сделали прививку от коронавируса или переболели COVID-19 / Reuters

Ряд стран Евросоюза призывают ослабить правила въезда на территорию государств наднационального образования для граждан стран, которые не входят в ЕС. Инициаторами такого предложения стали государства, в экономике которых важную роль играет туристический сектор, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, государства выступают с предложением о том, что туристам из третьих стран нужно разрешить въезд и право свободного передвижения по территории ЕС в случае прохождения вакцинации от COVID-19, негативного теста на коронавирус или справки о том, что человек уже перенес коронавирусную инфекцию.

Требования для свободного въезда в страны ЕС

Наличие прививки от коронавируса

Негативный тест на COVID-19

Справка о том, что человек переболел коронавирусом

Читайте такжеНазвано три сценария открытия границ ЕС для УкраиныЖурналисты указывают, что данная инициатива похожа на внедрение "паспортов вакцинации", которые предложили для смягчения передвижения по странам Евросоюза. Этот вопрос лидеры ЕС могут обсудить уже в конце марта.

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