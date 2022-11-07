Снова не обошлось без дьявола: Медведев назвал новую причину войны РФ против Украины

В очередном бредовом посте экс-президент РФ вспомнил Будапештский меморандум и озвучил свои домыслы относительно Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новую "причину", по которой Россия начала полномасштабную войну против Украины. По его словам, РФ начала вторжение 24 февраля якобы из-за "угроз со стороны Украины возобновить ядерную программу".
Медведев опубликовал свой очередной странный пост в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте. В нем идет в том числе и речь о Будапештском меморандуме. Экс-президент РФ вероятно раздражают напоминания Киева о том, что Россия нарушила взятые на себя в момент подписания документа обязательства не использовать против Украины никакого оружия и не оказывать военного, политического, экономического или какого-либо другого давления на соседнюю суверенную страну. За это Украина добровольно отказалась от своего ядерного потенциала – третьего в мире.
По словам Медведева, в Украине якобы "с дьявольским удовольствием" говорили о применении "ядерного оружия" против России.
"Они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чём недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО", - написал зампредседателя Совфеда.
Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия воюет не за территории, а "защищает людей". По его словам, задача РФ - "остановить верховного властелина ада".
Ранее Медведев пугал мир ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.
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