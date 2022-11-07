Снова не обошлось без дьявола: Медведев назвал новую причину войны РФ против Украины

Дмитрий Медведев / Фото Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новую "причину", по которой Россия начала полномасштабную войну против Украины. По его словам, РФ начала вторжение 24 февраля якобы из-за "угроз со стороны Украины возобновить ядерную программу".

Медведев опубликовал свой очередной странный пост в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте. В нем идет в том числе и речь о Будапештском меморандуме. Экс-президент РФ вероятно раздражают напоминания Киева о том, что Россия нарушила взятые на себя в момент подписания документа обязательства не использовать против Украины никакого оружия и не оказывать военного, политического, экономического или какого-либо другого давления на соседнюю суверенную страну. За это Украина добровольно отказалась от своего ядерного потенциала – третьего в мире.

По словам Медведева, в Украине якобы "с дьявольским удовольствием" говорили о применении "ядерного оружия" против России.

"Они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чём недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО", - написал зампредседателя Совфеда.

Как сообщал Главред, ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия воюет не за территории, а "защищает людей". По его словам, задача РФ - "остановить верховного властелина ада".

Ранее Медведев пугал мир ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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