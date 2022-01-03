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США и Турция обсудили угрозу российской эскалации в Украине

3 января 2022, 23:54
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Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Турции / Reuters

В понедельник, 3 января, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Во время переговоров чиновники также обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации в Украине", - сказано в сообщении.

Также они обсудили вопросы, связанные с Сомалийским полуостровом, назначение Турцией специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

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Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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