США вводят жесткие санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ

Госдеп ввел новые санкции против России / Фото: Reuters

Госдеп США объявил о введении санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора в связи с началом Россией войны против Украины. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Ограничительные меры затронут главу Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева. Также под санкции попали восемь заместителей Минобороны РФ.

Напомним, ранее в санкционный список Европейского союза попали топовые российские пропагандисты ‒ Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, бывший журналист, а ныне ‒ депутат Госдумы Петр Толстой, а также большая группа военных во главе с российским министром обороны РФ Сергеем Шойгу и прочие чиновники РФ.

Кроме того, в список вошли 351 депутат Госдумы РФ — все, кто инициировал процесс признания Россией независимости террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", а также 24 физических и три юридических (банки Россия, ВЭБ и Промсвязьбанк) лица.

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