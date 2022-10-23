Стали известны колоссальные потери российской авиации за время войны в Украине

Авиакатастрофа в РФ / соцсети

Россия с начала 2022 года стремительно теряет авиацию не только на поле боя. Так, в воскресенье, 23 октября в российском Иркутске на двухэтажный дом упал самолет Су-30.

Как сообщает СтратКом, эта катастрофа стала 11 небоевой потерей авиации России с 24 февраля.

Потери авиации оккупантов:

24 февраля Ан-26 под Воронежем. Экипаж погиб;

8 апреля МиГ-31 в Ленинградской области. Экипаж катапультировался;

17 июня Су-25 в Белгородской области. Летчик успел катапультироваться;

21 июня Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб;

24 июня Ил-76 в Рязани. Погибли четыре человека;

11 сентября Су-34 в Крыму. Пилоты успели катапультироваться;

1 октября самолет на аэродроме "Бельбек" в Крыму. Летчик катапультировался;

9 октября Су-34 в Ростовской области. Пилоты катапультировались;

9 октября Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.

Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска. После огонь перекинулся на жилой дом.

В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения.

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