Стали известны колоссальные потери российской авиации за время войны в Украине

Оккупанты несут значительные потери из-за частых авиакатастроф.
Россия с начала 2022 года стремительно теряет авиацию не только на поле боя. Так, в воскресенье, 23 октября в российском Иркутске на двухэтажный дом упал самолет Су-30.
Как сообщает СтратКом, эта катастрофа стала 11 небоевой потерей авиации России с 24 февраля.
Потери авиации оккупантов:
- 24 февраля Ан-26 под Воронежем. Экипаж погиб;
- 8 апреля МиГ-31 в Ленинградской области. Экипаж катапультировался;
- 17 июня Су-25 в Белгородской области. Летчик успел катапультироваться;
- 21 июня Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб;
- 24 июня Ил-76 в Рязани. Погибли четыре человека;
- 11 сентября Су-34 в Крыму. Пилоты успели катапультироваться;
- 1 октября самолет на аэродроме "Бельбек" в Крыму. Летчик катапультировался;
- 9 октября Су-34 в Ростовской области. Пилоты катапультировались;
- 9 октября Су-25 в Ростовской области. Пилот погиб.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.
Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска. После огонь перекинулся на жилой дом.
В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения.
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Автор: Маша Тупченко