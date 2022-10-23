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Крутое пике: в РФ военный самолет Су-30 рухнул на жилые дома, есть жертвы

23 октября 2022, 14:20

Самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта, пилоты погибли.

Иркутск
Место падения самолета в Иркутске / Скриншот

Военный самолет Су-30 российской армии потерпел катастрофу в Иркутске. В результате есть погибшие.

Военный самолет рухнул прямо на жилые дома. В Сети опубликовали кадры, на которых Су-30 падает на землю практически вертикально.

РосСМИ пишут, что самолет упал на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино. На месте крушения возник сильный пожар, над городом поднимается густой черный дым.

В МЧС РФ сообщили, что самолёт потерпел крушение во время испытательного полёта.

Крутое пике: в РФ военный самолет Су-30 рухнул на жилые дома, есть жертвы
/ Скриншот

Добавим, что по некоторым данным пилоты Су-30 при падении не выжили. Есть ли жертвы среди населения – уточняется.

Иркутск
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.

Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, пишет 112. После огонь перекинулся на жилой дом.

В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения. Самолет разбился в городе Ейск.

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