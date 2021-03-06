Стало известно, к чему США будут подталкивать Украину

Украинской стороне светит поощрение от властей Штатов за демократическое поведение, сообщил американский госсекретарь.
Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти будут побуждать Украину осуществлять ключевые реформы.
Вашингтон будет подталкивать Киев бороться с коррупцией и отменять плохие законы, цитату госсекретаря в Twitter опубликовало посольство США в Украине.
По словам Блинкена, американская сторона будет поощрять демократическое поведение.
"Мы будем побуждать проводить ключевые реформы, отменять плохие законы, бороться с коррупцией и пресекать несправедливые действия…", – поделился Блинкен.
- Ранее США выделяли деньги на улучшение обороноспособности Украины и на осуществление реформ.
- Также Штаты отреагировали на агрессию России против украинского государства – в 2014 году ввели санкции против РФ, а потом их продляли и расширяли.
Справка. Энтони Блинкен стал госсекретарем США в конце января 2021 года, после того, как прошла инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве 46-го американского президента.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".