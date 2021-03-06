Стало известно, к чему США будут подталкивать Украину

США будут побуждать Украину к реализации главных реформ, сказал Энтони Блинкен / Reuters

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти будут побуждать Украину осуществлять ключевые реформы.

Вашингтон будет подталкивать Киев бороться с коррупцией и отменять плохие законы, цитату госсекретаря в Twitter опубликовало посольство США в Украине.

По словам Блинкена, американская сторона будет поощрять демократическое поведение.

"Мы будем побуждать проводить ключевые реформы, отменять плохие законы, бороться с коррупцией и пресекать несправедливые действия…", – поделился Блинкен.

Ранее США выделяли деньги на улучшение обороноспособности Украины и на осуществление реформ.

Также Штаты отреагировали на агрессию России против украинского государства – в 2014 году ввели санкции против РФ, а потом их продляли и расширяли.

Справка. Энтони Блинкен стал госсекретарем США в конце января 2021 года, после того, как прошла инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве 46-го американского президента.