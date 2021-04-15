Стало известно о переговорах Байдена и Меркель по Украине

США и Германия поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.
Американский президент Джо Байден и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по ситуации, связанной с концентрацией российских военных подразделений у границ Украины. Стороны договорились о том, что Россия должна сократить наращивание войск в приграничных с украинским государством территориях, и заявили о поддержке Киева.
Как сообщает Reuters, телефонный разговор Меркель и Байдена состоялся в среду, 14 апреля. В ходе дискуссии лидеры Германии и США обговорили ситуацию на Донбассе и призвали РФ прекратить стремления к дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта.
По словам представителя немецкого правительства Штефана Зайберта, Меркель и Байден договорились о том, что Россия должна прекратить наращивание войск у границ Украины с целью снижения уровня эскалации ситуации.
"Канцлер и президент договорились, что Россия должна сократить последнее наращивание войск, чтобы снизить эскалацию ситуации", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины
Как указано в заявлении Белого дома, Джо Байден и Ангела Меркель обеспокоены действиями РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму и выразили поддержку Киеву.
"(Байден и Меркель, - ред.) выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в сообщении.
Переговоры Байдена и Путина
- Телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина состоялся 13 апреля. В ходе переговоров Байден призвал Путина снизить напряженность в связи с подводом войск России к украинским границам. Американский глава государства предложил хозяину Кремля провести переговоры на территории одной из европейских стран.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена обсуждается. Пока в Кремле рассматривают возможность участия главы РФ в саммите по климату, который намерен провести Вашингтон.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен позже уточнил, что Байден предложил Путину провести встречу уже в ближайшие недели.