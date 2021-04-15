Стало известно о переговорах Байдена и Меркель по Украине

США и Германия требуют от России отвести войска от границ Украины / Reuters

Американский президент Джо Байден и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по ситуации, связанной с концентрацией российских военных подразделений у границ Украины. Стороны договорились о том, что Россия должна сократить наращивание войск в приграничных с украинским государством территориях, и заявили о поддержке Киева.

Как сообщает Reuters, телефонный разговор Меркель и Байдена состоялся в среду, 14 апреля. В ходе дискуссии лидеры Германии и США обговорили ситуацию на Донбассе и призвали РФ прекратить стремления к дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта.

По словам представителя немецкого правительства Штефана Зайберта, Меркель и Байден договорились о том, что Россия должна прекратить наращивание войск у границ Украины с целью снижения уровня эскалации ситуации.

"Канцлер и президент договорились, что Россия должна сократить последнее наращивание войск, чтобы снизить эскалацию ситуации", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

Как указано в заявлении Белого дома, Джо Байден и Ангела Меркель обеспокоены действиями РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму и выразили поддержку Киеву.

"(Байден и Меркель, - ред.) выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в сообщении.

Переговоры Байдена и Путина