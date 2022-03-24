Столтенберг оценил возможность полноценной войны РФ и НАТО

Единство стран НАТО снизило вероятность полномасштабной войны, считает генсек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает маловероятной полноценную войну между Россией и альянсом.
По его словам в комментарии CNN, демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.
При этом ситуацию в Украине он считает "крайне непредсказуемой" и заявил, что НАТО столкнулось с новой реальностью и должно быть готово к долгосрочной перспективе.
Также на вопрос о сообщениях о том, что Россия не берет на себя линию деконфликтации, Столтенберг ответил, что это правильно, и что "русские не были готовы, как я сказал, использовать эти линии, но мы предполагаем, что, если возникнет необходимость, они могут связаться с нами".
Напомним, в Краснодаре РФ 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.
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