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Судьба Северного потока-2: в США придумали, как "вырвать жало" Газпрома

29 января 2021, 21:11

Новая администрация США не хочет, чтобы проект Северный поток-2 был реализован.

Северный поток-2
Пономарев высказался о Северном потоке-2 / Reuters

Северный поток-2 обязательно будет достроен в нынешнем году, но США могут предложить российскому Газпрому его выкупить.

"Думаю, американцы будут играть очень активную роль, вплоть до того, что вообще могут предложить выкупить эту трубу в свою собственность, и таким образом вырвать жало из рта Газпрома с тем, чтобы контролировать этот "Поток" самим", – спрогнозировал российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире телеканала Obozrevatel TV.

По оценкам Пономарева, новая администрация США не хочет, чтобы проект Северный поток-2 был реализован, но намерена обсуждать вопрос с Европой, "как это сделать к удовольствию всех окружающих сторон".

"Я уверен, что трубу в этом году достроят, а вот запустят Северный поток-2 или нет – это предмет переговоров", – сказал он.

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"Я думаю, что его физически достроят, никто не захочет большое количество этого железа, этой трубы оставить просто гнить на дне Балтийского моря. Тем более, немного осталось. Более того, уже неделю, как баржа Фортуна вышла в море в датских территориальных водах. Сейчас она кладет трубы", – напомнил политик.

По его оценкам, с рациональной точки зрения Кремлю следовало бы согласиться на предложение США выкупить газопровод, если такое прозвучит, поскольку "что-то лучше, чем ничего". Но Пономарев допустил, что в руководстве России могут отказаться от предложения, поскольку это будет выглядеть "не по-пацански".

"В Кремле же сидят "пацаны". Они могут посчитать, что это будет не "по-пацански" – поддаваться на давление. Пусть полежит до лучших времен – могут занять и такую позицию. Хотя рациональным действием в этой ситуации было бы пойти на компромисс", – подытожил оппозиционер.

Северный поток-2 новости

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