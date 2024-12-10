Свержение режима Асада: эксперт назвал, кто выиграл после смены власти в Сирии

Ключевое:
- Выгоду получили Анкара, Иерусалим и Доха
- Дальнейшие перспективы Сирии в тумане
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса прокомментировал вопрос о том, кто является основным выгодополучателем после смены власти в Сирии.
В интервью Главреду он подчеркнул, что на политические дивиденды могут рассчитывать Анкара, Иерусалим и Доха.
"Краткосрочные преимущества получают Турция, Израиль и Катар, которые сделали ставку на определенные группировки, имеющие тесные связи в регионе, и могут решить свои задачи в ближайшее время, пользуясь вакуумом власти". – говорит эксперт.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что пока сложно говорить о том, что ждет Сирию в отдаленной перспективе.
"Что касается дальнейших перспектив Сирии, все будет зависеть от того, что будет дальше с Сирией, кем будет сформирована власть и какой она будет", - добавил Куса.
Падение режима Асада - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а сирийский диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск – армия Асада сопротивления не оказала.
Как сообщал Главред, самолет Асада, похоже, попытался вылететь из Сирии, однако спустя время бесследно исчез с радаров. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку пропал с радаров.
Напомним, Израиль принял решение развернуть свои силы в буферной зоне на границе с Сирией. В ЦАХАЛ подчеркнули, что не вмешиваются в сирийские события, а защищают свою приграничную зону.
Другие новости:
- Войска РФ попали в "котел", сотни пропавших без вести: что известно о боях в Сирии
- Военные РФ "дают драпака" из Дамаска: ситуация в Сирии "заходит в пике" - ГУР
- Армия РФ убегает, сдавая город за городом: как война в Сирии повлияет на Украину
Кто такой Илия Куса
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".
По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.
Владеет английским и арабским языками.
Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред