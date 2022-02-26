Запрет на проход кораблей РФ в Черное море через проливы: что известно о позиции Турции

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / president.gov.ua

Турция может принять решение о закрытии прохода для российских военных кораблей в Черное море.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Twitter по итогам переговоров с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Спасибо своему другу, господину Президенту Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!", - написал Зеленский.

Как пишет турецкая газета Джумхуриет со ссылкой на свои источники, Турция пока не вводила ограничения на проход военных кораблей РФ через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.

Отметим, что ранее в МИД Турции заявили, что могут закрыть проливы для прохода военных кораблей, но "даже в такой ситуации у России останется право вернуть флот на базу".

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Ранее сообщалось о том, что Госпогранслужба Украины сообщила, что Российская Федерация заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

В ведомстве добавили, что накануне Измаильский отряд пограничников зафиксировал активность вражеских дронов в 1 км от побережья Одесской области и устья Дуная.

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