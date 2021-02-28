У Байдена отреагировали на скандал с губеранатором Нью-Йорка

Администрация президента США Джо Байдена считает, что необходимо провести независимое разбирательство из-за скандала.
Администрация президента США Джо Байдена считает, что необходимо провести независимое разбирательство в связи с обвинениями в домогательствах в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявила в воскресенье, 28 февраля, в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - утверждали, что он подвергал их сексуальным домогательствам. Губернатор в обоих случаях это отрицает.
"Нужна независимая проверка в связи с этими обвинениями", - отметила Псаки.
Она констатировала, что президент США Джо Байден поддерживает проведение такого разбирательства.
Читайте такжеВ США раскрыли планы Байдена по Украине и Беларуси в Евросоюзе
"Мы считаем, нужно действовать как можно скорее", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Сексуальный скандал с участием губернатора Нью-Йорка:
- Ранее Главред писал о том, что в США губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает New York Times.
- Его бывшая помощница, 25-летняя Шарлотта Беннет заявила о сексуальных домогательствах со стороны 63-летнего губернатора в 2020 году. По ее словам, губернатор неоднократно ставил ей вопросы о личной жизни, в том числе и о том, верит ли она, что разница в возрасте влияет на отношения.