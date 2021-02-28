У Байдена отреагировали на скандал с губеранатором Нью-Йорка

У Байдена отреагировали на скандал / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена считает, что необходимо провести независимое разбирательство в связи с обвинениями в домогательствах в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявила в воскресенье, 28 февраля, в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - утверждали, что он подвергал их сексуальным домогательствам. Губернатор в обоих случаях это отрицает.

"Нужна независимая проверка в связи с этими обвинениями", - отметила Псаки.

Она констатировала, что президент США Джо Байден поддерживает проведение такого разбирательства.

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"Мы считаем, нужно действовать как можно скорее", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Сексуальный скандал с участием губернатора Нью-Йорка: