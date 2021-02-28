В США раскрыли планы Байдена по Украине и Беларуси в Евросоюзе

Байден поддерживает интеграцию Украины и Беларуси в ЕС - конгрессмен / Reuters

Президент США Джо Байден настроен поспособствовать вступлению в Европейский Союз Украины и республики Беларусь. Глава Белого дома хорошо понимает, какие действия должны быть реализованы в Центральной Европе для того, чтобы Запад эффективно ответил на действия России, заявила конгрессмен от Демократической партии, глава Группы поддержки Украины в американской Палате представителей Марси Каптур, сообщает Голос Америки.

По ее словам, президент Байден поддерживает развитие Трансатлантического сотрудничества и евроинтеграцию Украины и Беларуси. США должны дать ответ на действия российского государства в белорусской республике.

"Я убеждена, что президенту Джо Байдену не требуется никаких дополнительных знаний по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе (как ответ США на события в Беларуси). Он полностью поддерживает укрепление трансатлантического сообщества и присоединение таких стран как Украина и Беларусь к Евросоюзу. Такие же цели и у меня", - уточнила Каптур.Читайте такжеБайден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма

Также она подвергла критике главу Беларуси Александра Лукашенко, который вместо стремления к компромиссу решил обратиться за помощью к России. Политик надеется, что в отношении белорусов и россиян, которые причастны к нарушениям прав человека в Беларуси, будут расширены американские санкции.

"США должны расширить санкции в отношении тех, кто занимается в Беларуси преступной деятельностью, в частности в отношении сотрудников спецслужб и МВД, а также в отношении россиян, причастных к белорусским событиям", - подчеркнула Каптур.

Сотрудничество Украины и США