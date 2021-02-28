В США раскрыли планы Байдена по Украине и Беларуси в Евросоюзе

Вашингтон намерен отреагировать на действия России в Беларуси.
Президент США Джо Байден настроен поспособствовать вступлению в Европейский Союз Украины и республики Беларусь. Глава Белого дома хорошо понимает, какие действия должны быть реализованы в Центральной Европе для того, чтобы Запад эффективно ответил на действия России, заявила конгрессмен от Демократической партии, глава Группы поддержки Украины в американской Палате представителей Марси Каптур, сообщает Голос Америки.
По ее словам, президент Байден поддерживает развитие Трансатлантического сотрудничества и евроинтеграцию Украины и Беларуси. США должны дать ответ на действия российского государства в белорусской республике.
"Я убеждена, что президенту Джо Байдену не требуется никаких дополнительных знаний по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе (как ответ США на события в Беларуси). Он полностью поддерживает укрепление трансатлантического сообщества и присоединение таких стран как Украина и Беларусь к Евросоюзу. Такие же цели и у меня", - уточнила Каптур.Читайте такжеБайден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма
Также она подвергла критике главу Беларуси Александра Лукашенко, который вместо стремления к компромиссу решил обратиться за помощью к России. Политик надеется, что в отношении белорусов и россиян, которые причастны к нарушениям прав человека в Беларуси, будут расширены американские санкции.
"США должны расширить санкции в отношении тех, кто занимается в Беларуси преступной деятельностью, в частности в отношении сотрудников спецслужб и МВД, а также в отношении россиян, причастных к белорусским событиям", - подчеркнула Каптур.
Сотрудничество Украины и США
- Посол США в России Джон Салливан 30 января заявил, что Вашингтон не планирует отменять санкции против Москвы за агрессию в отношении Украины. Американцы будут искать оптимальный вариант восстановления территориальной целостности и суверенитета украинского государства.
- Президент США Джо Байден 26 февраля в День сопротивления оккупации Крыма заявил, что Вашингтон поддерживает Киев и вместе с Украиной будет бороться с российской агрессией. При этом Америка не намерена признавать аннексированный полуостров российской территорией.
- Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что в Украине будет проводиться работа над приглашением президента США Джо Байдена на саммит Крымской платформы, который должен состояться в Киеве 23 августа.