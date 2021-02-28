УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма

28 февраля 2021, 07:54

Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться к инициативе, сказал лидер крымскотатарского народа.

Байден
Джемилев заявил, что Байден может присоединиться к Крымской платформе / Reuters

Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите Крымской платформы, проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве, заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Президент (Владимир Зеленский – ред.) подписал указ о создании Крымской платформы. Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться к инициативе. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Джемилев, его цитирует Радио Свобода.

Он также подчеркнул, что считает создание Крымской платформы существенным шагом на пути к деоккупации захваченного Россией Крыма.

Отметим, официального подтверждения планов президента США Джо Байдена принять участие в саммите Крымской платформы пока не было.

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.

По словам главы американского государства, США в День сопротивления Крымской оккупации продолжают поддерживать Киев и подтверждают истину, согласно которой Крым принадлежит Украине.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

Мустафа Джемилев Джо Байден новости Украины Крымская платформа
Сейчас вы просматриваете новость «Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробностиВ офис ОПЗЖ нагрянул спецназ: появились первые подробности В Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по ДонбассуВ Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по Донбассу До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизмДо 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм Зеленский запустил процесс возвращения Крыма в УкраинуЗеленский запустил процесс возвращения Крыма в Украину Кравчук объяснил причину провала планов Зеленского по ДонбассуКравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

08:45
В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2
08:43
В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19 Видео
08:35
Гороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая роль Видео
08:25
Деление человечества на избранных уже началось мнение
07:54
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
Реклама
07:23
Обострение на Донбассе связано с санкциями против кума Путина - Кравчук Видео
06:24
В моду на весну-лето вернулись женские жилеты неописуемой красоты Фото Видео
06:01
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
05:24
Крым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат Видео
04:49
В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским Видео
04:30
Кравчук объяснил идею нового референдума по Крыму и Донбассу Видео
04:24
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
04:00
Киев оживился на донбасском направлении из-за США – эксперт
03:27
Дипломат объяснил, почему Пашинян не удержится у власти в Армении Видео
02:58
На Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу Видео
02:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
01:58
Стало известно, где в России будет сидеть Навальный Видео
01:30
У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Видео
01:02
В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО Видео
00:17
В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя Видео
Реклама
27 февраля, суббота
23:57
Трагедия в больнице Черновцов: появились новые подробности Видео
23:28
Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca Видео
23:04
В СИЗО, где удерживают активиста Стерненко, вспыхнул пожар Видео
22:30
В ГСЧС подсчитали, сколько туристов спасли в Карпатах с начала года
22:14
Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен Видео
21:52
"Финансируют тирана": в Литве резко высказались о Северном потоке-2 Видео
21:32
Кравчук подловил Россию на лжи по вопросу Донбасса и Крыма Видео
21:23
На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев Видео
21:14
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:04
Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться Видео
21:02
СМИ выяснили стоимость шикарного дворца Пугачевой и Галкина
20:48
Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Видео
20:31
Эксперт предрек Крымскому мосту печальную участь Видео
20:18
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
20:04
Разборки и стрельба: в "Де Резорт Девелопмент" отреагировали на инцидент возле стройки
19:51
Пашинян сделал заявление в ответ на отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба Видео
19:46
Всплыла неожиданная версия причины пожара в больнице в Черновцах Видео
19:40
Медики рассказали о состоянии пострадавшего во время пожара в Черновцах
19:16
Стало известно о разбирательствах США с компанией, покинувшей Северный поток-2 Видео
19:05
В полиции Киева высказались о протестах сторонников Стерненко Видео
Реклама
18:57
Стало известно о катастрофической ситуации в COVID-больнице на Прикарпатье Видео
18:41
У Зеленского объяснили новый санкционный удар СНБО по "предателям" Видео
18:36
Аналитики рассказали, сколько денег МВФ даст Украине в 2021 году Видео
18:33
Социологи выяснили, как украинцы относятся к активисту Стерненко Видео
17:46
В Черновцах раскрыли детали смертельного пожара в больнице с COVID-пациентами Видео
17:10
Саркисян пошел против Пашиняна и заблокировал отставку главы Генштаба Армении Видео
16:59
Синоптик предупредил о "потопе" в марте и серьезном ударе мороза Видео
16:40
В моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
16:12
Гороскоп на март-2021: Рыбам на голову свалится мешок денег, а Близнецы будут страдать
15:57
Трагедия в коронавирусной больнице Черновцов: возможен самоподжог Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять