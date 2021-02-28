Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма

Джемилев заявил, что Байден может присоединиться к Крымской платформе / Reuters

Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите Крымской платформы, проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве, заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Президент (Владимир Зеленский – ред.) подписал указ о создании Крымской платформы. Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться к инициативе. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Джемилев, его цитирует Радио Свобода.

Он также подчеркнул, что считает создание Крымской платформы существенным шагом на пути к деоккупации захваченного Россией Крыма.

Отметим, официального подтверждения планов президента США Джо Байдена принять участие в саммите Крымской платформы пока не было.

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.

По словам главы американского государства, США в День сопротивления Крымской оккупации продолжают поддерживать Киев и подтверждают истину, согласно которой Крым принадлежит Украине.

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