У Меркель осудили маневры войск Путина на границе с Украиной

В Германии считают, что "бряцание оружием Путиным опасно".
Фракция коалиции партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз в Бундестаге Германии выступила с заявлением, решительно осудив массовую переброску российских войск к границе с Украиной. Фрагмент заявления опубликовал в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
"Военное бряцание оружием (президентом России — ред.) Путиным является чрезвычайно опасным... Путин должен знать, что трансатлантические партнеры стоят крепко на стороне Украины", — цитирует Мельник заявление.
Кроме того, в МИД Германии, заявили что Берлин внимательно следит за обстановкой на российско-украинской границе и призывает к снижению напряженности в Донбассе, чтобы сохранить режим прекращения огня.
Отметим, ряд СМИ сообщали что на этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Основная тема разговора — обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим.
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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Гибридные войска РФ 26 марта обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 украинских военных. Двое - получили ранения.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что РФ стягивает войска к границам Украины под предлогом планов по проведению новых военных учений Запад 2021.
- 31 марта состоялось заседание ТКГ, в ходе которого Украина предложила установить новый режим прекращения огня на Донбассе с 1 апреля. Россия данную инициативу не поддержала.
- 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.