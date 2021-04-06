У Меркель осудили маневры войск Путина на границе с Украиной

Германия осудила Россию за обострение на Донбассе / pixabay

Фракция коалиции партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз в Бундестаге Германии выступила с заявлением, решительно осудив массовую переброску российских войск к границе с Украиной. Фрагмент заявления опубликовал в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Военное бряцание оружием (президентом России — ред.) Путиным является чрезвычайно опасным... Путин должен знать, что трансатлантические партнеры стоят крепко на стороне Украины", — цитирует Мельник заявление.

Кроме того, в МИД Германии, заявили что Берлин внимательно следит за обстановкой на российско-украинской границе и призывает к снижению напряженности в Донбассе, чтобы сохранить режим прекращения огня.

Отметим, ряд СМИ сообщали что на этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Основная тема разговора — обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим.

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