У Путина оценили намерение Зеленского расширить нормандский формат

Песков высказал позицию Кремля о намерении президента Украины изменить минский процесс и расширить нормандский формат.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в минские соглашения и увеличении числа участников переговоров в нормандском формате - тревожный сигнал, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в понедельник, 26 апреля.
"Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно", - объяснил Песков позицию Кремля.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходимымо внести изменения в минские соглашения.
"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - заявил Зеленский.
Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.
Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Украина в переговорах участие не принимала.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.
- 20 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.
- 26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.