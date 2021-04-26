У Путина оценили намерение Зеленского расширить нормандский формат / Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в минские соглашения и увеличении числа участников переговоров в нормандском формате - тревожный сигнал, сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в понедельник, 26 апреля.

"Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно", - объяснил Песков позицию Кремля.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходимымо внести изменения в минские соглашения.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - заявил Зеленский.

Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.

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